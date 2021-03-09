筆電進水用吹風機吹乾…鍵盤竟融化裂掉 網笑：真巧克力鍵盤

不少人都有不小心讓3C電子產品進水的經驗，一位鄉民提到室友的筆電被水潑到，當下馬上關機，還靜置一會兒，隨後想說用吹風機吹乾，沒想到發生「慘劇」，也引發許多網友共鳴。

原po在批踢踢StupidClown板發文，指出室友的筆電被水潑到，潑到的當下沒事，但還是馬上關機放著不動，過了一段時間之後，用吹風機想將鍵盤吹乾，卻發現鍵帽融化變型、裂開碎成一片，上面的字母也看不清楚，令他相當無言。

該文一貼出立刻引起眾鄉民熱議，「這是用熱風槍吹的吧...」、「你的頭髮沒事嗎？」、「左邊親膚材質(鍵盤)融掉了」、「以前聽說換筆電鍵盤要3k~5k，就都用外接鍵盤了」、「之前合成纖維運動服也是吹風機吹到破洞融化，之後吹塑膠製品都會小心」、「吹之前要先看說明書，你這個是巧克力鍵盤(在鍵和鍵之間有大空隙)一定會融化」、「是因為叫巧克力鍵盤的關係？XDD」、「真巧克力鍵盤」、「幹過一樣的事……而且還是新筆電QQ幸好只有鍵帽波浪狀就發現了」、「之前鍵盤濺濕了，想說用冬天取暖的熱風爐烘一下，結果鍵盤也變形了，只好再買」。

也有人提供建議：「進水一律就是先斷電，拔電池。然後送維修拆開清理，放米缸放乾燥箱什麼的就真的只是在賭水沒有進到零件內部而已」、「這就是為什麼買筆電一定要選配鍵盤保護膜」、「鍵盤按鈕應該可以替換」。