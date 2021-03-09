銷售不佳或是僅為過渡產品？ 蘋果悄悄停售iMac Pro

蘋果在上週時，悄悄地更新iMac Pro機種頁面，僅保留搭載Intel Xeon 10核心處理器規格銷售選項，同時標示將售罄為止 (While supplies last.)狀態，同時也不再提供規格客製化選項。

不過，目前iMac Pro在台灣地區官網仍標示額外提供14核心、18核心版本處理器選項，顯示仍有一定庫存。

而從蘋果回應說法證實iMac Pro機種將準備停售，並且說明消費者可選擇27吋設計的新款iMac機種作為替代選項，甚至可以針對需求選擇效能更高，同時具備更大擴充彈性的Mac Pro。

實際上iMac Pro在2017年推出時，主要鎖定專業工作人員使用市場，同時也在當時尚未更新Mac Pro過程中，作為高階Mac機種選擇，甚至也呼應當時市場著重發展的虛擬實境內容設計效能需求。

但由於後續多數虛擬實境容應用多半聚焦在Windows平台，因此主流虛擬實境內容創作平台自然也變成以Windows PC為主，使得蘋果後來也逐漸捨棄藉由Mac機種推動虛擬實境內容創作應用，原本搭配MacBook Pro外接使用的顯示卡套件也不再向開發者提供。

另一方面，許多內容創作使用基本上都是以Mac Pro機種使用為主，加上後來的MacBook Pro也能外接AMD Radeon顯示卡提高顯示運算效能，而後續更推出搭載Intel Core i9規格處理器版本，即便iMac Pro能有更多處理器運算核心數量支撐運算需求，但在行動使用彈性、可更換外接顯示卡等優勢比較下，顯然無法進一步獲得市場青睞。

尤其在新款Mac Pro推出後，更使得iMac Pro原本在市場的優勢逐漸被削減，並且在近期準備退出市場。

蘋果並未透露未來是否計畫推出iMac Pro後續機種，但以目前準備使Mac系列機種全面轉向採用Apple Silicon處理器情況來看，預期蘋果接下來僅會以現有iMac機種進行更新，並且維持提供Arm架構與Intel處理器兩種規格選項，因此未來顯然並不會繼續打造新款iMac Pro機種。

在近期傳聞中，不少傳聞猜測蘋果準備公布新款iMac機種，其中將會藉由Apple Silicon處理器打造外觀更加輕薄、採更簡化設計的iMac，同時也可能推出運算效能更高的Mac Pro機種。

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