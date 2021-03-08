Qualcomm最快3月底 揭曉新款Snapdragon 788處理器

從去年底揭曉Snapdragon 888處理器，以及後來公布的Snapdragon 870處理器，Qualcomm似乎也準備公布新款Snapdragon 700系列處理器產品，有可能成為Snapdragon 765系列處理器後繼產品。

依照消息指出，Qualcomm有可能會選在3月下旬時候公布此款處理器，同時配合去年底揭曉的Snapdragon 888處理器命名，有可能會以Snapdragon 788為稱，而非先前市場臆測的Snapdragon 777，或是Snapdragon 775。

另外，新款處理器也會使用三星5nm EUV製程打造，同時也會採用Krto 600系列CPU架構設計，並且支援3200MHz LPDDR5，或是2400MHz LPDDR4X的記憶體規格，而儲存元件則支援UFS 3.1雙通道HS Gear 4規格設計。

相機功能則可能採用新款Spectra 570 ISP，支援最高三組各為2800萬畫素的相機鏡頭配置，錄影功能則對應4K@60fps，或是6400萬畫素與2000萬畫素同時拍攝4K@30fps影片功能。

連線部分預期支援2 x 2 MIMO天線設計的Wi-Fi 6E連接規格，以及藍牙5.2規格，另外也支援6GHz以下頻段、毫米波、對應256QAM上傳與下載設計的5G連網功能，4G LTE連網部分則對應Cat.18規格，另外也支援5G連網雙卡雙待使用模式。

若沒意外的話，小米預期會率先採用此款處理器，並且計畫用於即將推出的小米11 Lite。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》