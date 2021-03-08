Alphabet計畫透過代號「金剛狼」等裝置 強化人類聽覺與視覺感受

消息指稱，隸屬Alphabet的X實驗室 (前身為Google X)正著手打造一款代號「Wolverine (金剛狼)」擴增實境裝置，將使人能獲得更進階的聽覺能力，而另一項代號「Heimdallr (海姆達爾)」的頭戴裝置，則可讓人強化視覺。

代號「Wolverine」的擴增實境裝置從2018年就已經投入研發，並且獲得Google共同創辦人Sergey Brin等高層青睞，先後已經打造多組原型設計，但目前似乎尚未有具體成品問世。

而從代號「Wolverine」名稱來看，顯然是源自漫威漫畫 (Marvel Comics)中，擁有自我再生、亞德曼金屬骨爪，以及高度靈敏聽覺能力的金剛狼角色，此款擴增實境裝置則是希望提升配戴者的聽覺感受。

在此之前，Google其實已經藉由機器學習等人工智慧技術，讓Android手機可以藉由「聲響通知 (Sound Notifications)」功能，透過聲音識別方式判斷是否有人按門鈴，或是家中嬰兒是否哭泣，並且透過手機推播通知提醒使用者注意。

從技術層面猜測的話，預期代號「Wolverine」的擴增實境裝置也是應用人工智慧技術，讓使用者能聽見原本較難辨識聲音細節，甚至可能讓原本有聽障情況的人也能聽見正常聲音。

至於代號「Heimdallr」的頭戴裝置則有可能是針對視覺提升需求打造，但目前並未有更進一步的消息透露。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》