Mastercard攜手三星 最快在今年底於韓國發行具備指紋辨識的信用卡

2017年宣布在信用卡設計內加入指紋辨識功能後，Mastercard宣布與三星合作，其中將在信用卡設計採用三星提供安全晶片，並且可讓使用者直接在信用卡上完成指紋識別認證，同時可直接相容既有Mastercard使用晶片與POS終端交易設備使用。

相較傳統信用卡交易時，必須在POS終端交易設備輸入PIN碼，或是透過簽名授權，但在此過程則有可能遭人側錄授權資料，進而發生盜刷問題，因此Mastercard提出在信用卡上增加指紋辨識功能，將可讓信用卡被盜刷風險降低。

依照Mastercard先前說明，新款信用卡主要在卡片內加入EMV加密晶片，讓使用者能向發卡銀行申請登錄最多兩組指紋資料，即可在卡片插入刷卡機設備時，透過卡片上的指紋識別區塊辨識身分，並且完成支付。

至於嵌入指紋辨識器的新款卡片設計，其實整體厚度也未明顯增加，幾乎與傳統信用卡設計沒有太大差異，同時也能用於既有POS終端交易設備。

三星表示，首波應用指紋辨識功能的Mastercard信用卡將會在今年下旬於韓國境內推出，並且將先應用於交易相對頻繁的企業信用卡。在此之前，Mastercard已經先在南非地區測試整合指紋辨識功能的信用卡使用模式，原定在2017年底於全球地區推廣使用，但直到今年才與三星宣布準備發行此款信用卡的計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》