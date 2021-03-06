Razer旗下首款智慧眼鏡Anzu 價格不到台幣6千元

在越來越多品牌進軍智慧眼鏡裝置後，Razer也不落人後地宣布推出名為Anzu的智慧眼鏡裝置，同時以不到200美元 (約新台幣6000元)價格銷售。

不過，雖然說是智慧眼鏡，實際上Anzu的設計定位與Bose打造的音樂太陽眼鏡一樣，主要提供音樂播放、數位助理互動等使用需求，本身並不具備擴增實境等運算使用模式。

尺寸部分，Anzu分別推出兩種尺寸設計，同時依照男女配戴需求打造方型或圓型鏡架設計，重量約在43公克至48公克之間，並且標榜可濾除35%藍光，以及可阻擋99%的UVA及UVB紫外線，眼鏡本身則對應IPX4等級防水保護效果，至於充電方式則是透過鏡架上的金屬接點，以磁吸方式進行充電。

而在聲音輸出部分，則採用60毫秒低延遲聲音輸出設計，讓使用者能在配戴時聆聽音樂，或是進行線上通話，甚至也能喚醒手機上的數位助理服務進行互動。另外，透過鏡架上的觸控介面，則可操作音樂播放、接聽電話，或是呼叫數位助理服務。

Anzu本身採用無度數鏡片，而Razer也與Lensabl眼鏡業者合作，提供消費者以85折價格更換為有度數鏡片，方便一般時候配戴使用。

台灣地區後續也會先透過官網開放銷售，建議售價則是新台幣6390元，同時也有計畫與在地眼鏡業者合作度數鏡片更換服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》