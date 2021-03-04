AMD揭曉Radeon RX 6700 XT顯示卡 預告筆電「行動版」即將推出

AMD宣布將在3月18日推出搭載12GB GDDR6顯示記憶體、HDMI 2.1a、DisplayPort 1.4規格，並且對應1440P至4K解析度遊戲畫面顯示效果的Radeon RX 6700 XT顯示卡，同時也預告接下來將針對筆電產品推出行動版Radeon RX 6000系列顯示晶片。

鎖定1440P至4K畫面顯示需求

延續先前推出的Radeon RX 6900、Radeon RX 6800與Radeon RX 6800 XT，此次揭曉的Radeon RX 6700 XT鎖定1440P至4K解析度遊戲畫面顯示需求，本身同樣採用RDNA 2顯示架構，分別對應40組CU、最高可對應2424MHz運作時脈，並且配置12GB GDDR6顯示記憶體與96MB快取記憶體。

傳輸介面一樣是PCIe 4.0，同樣支援AMD Smart Access Memory技術，並且可搭配AMD Ryzen系列處理器發揮更大運算效能。

在公版卡設計中，AMD強調配置兩組散熱風扇，針對無須高度顯示運算效能時，可以透過Zero RPM模式讓風扇暫停轉動，藉此讓系統運作聲音更安靜，內部則配合採用最佳化設計的散熱鰭片降低溫度，同時透過鋁框快速將熱度從顯示晶片分散，顯示晶片表層也藉由可快速導熱材質塗佈，讓整體散熱效率提升。

另外，顯示卡本身以230W電功率運作、採用標準8+6接腳連接電源，並且藉由高效率供電相位設計對應穩定運作，而顯示卡板也在10層設計中採用兩層總計10盎司 (約大284公克)的銅質提高電路傳遞效率，使得顯示卡整體效能表現可更完整發揮。

連接埠分別對應HDMI 2.1a、DisplayPort 1.4規格，最高可支援4K@120fps或8K@60fps顯示輸出，但Radeon RX 6700 XT顯示卡主要還是鎖定1440P至4K解析度遊戲畫面顯示需求，並且強調可在《刺客教條：維京紀元》、《Borderlands 3》、《決勝時刻：黑色行動 冷戰》、《電馭叛客2077》、《Dirt 5》遊戲執行效能表現，大幅超越NVIDIA的GeForce RTX 2080 Super 8GB。

在《決勝時刻：黑色行動 冷戰》、《Dirt 5》、《地平線：期待黎明》、《碧血狂殺2》等遊戲中，更可在1440P解析度設定情況下將所有特效開啟，甚至執行效能也超越NVIDIA的GeForce RTX 3070 8GB，同時也對應多款遊戲的即時光影追跡顯示效果，而藉由AMD FidelityFX技術更可讓Radeon RX 6700 XT顯示卡對應更多內容創作軟體運算需求。

對應電競賽事需求

至於針對電競賽事使用需求，AMD也強調透過旗下Radeon Anti-Lag技術，以及Radeon Boost技術，將可讓遊戲內容執行成流暢，並且搭配FreeSync技術讓畫面顯示更為平穩。

此次說明中，AMD也確定Radeon Anti-Lag技術將對應DirextX 12製作的遊戲內容，甚至Radeon Boost技術也將相容DirextX 12的VRS可變速率著色效果，同時也強調目前有更多電競螢幕都加入支援FreeSync技術，讓使用者能有更流暢、平穩的遊戲畫面感受，甚至可以發揮更高畫面更新率表現。

同時，AMD也宣布將與AMG Petronas電競戰隊合作，將以旗下Ryzen處理器與Radeon顯示卡贊助戰隊訓練等使用需求。

預計3月18日開放銷售、預告行動版Radeon 6000系列顯示晶片即將推出

Radeon RX 6700 XT顯示卡預計在3月18日開放銷售，並且以479美元起跳價格銷售，同時除了透過AMD官網銷售公版卡之外，同時也會與華擎、華碩、技嘉、微星、PowerColor、Sapphire、XFX、盈通 (Yeston)等AIB廠商合作客製化顯示卡，同樣也從3月18日開放銷售，另外也會搭配Ryzen系列處理器運用在市售桌機產品。

至於揭曉Radeon RX 6700 XT顯示卡之後，AMD也透露接下來將會接續揭曉對應筆電產品使用的行動版Radeon 6000系列顯示晶片。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》