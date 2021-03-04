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Motorola預計在今年內至少推出三款智慧手錶裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

2019年開始透過品牌授權方式，轉由加拿大電商公司eBuyNow推出新款手錶產品後，在eBuyNow背後負責營運的CE Brands於日前向投資者說明文件中，提及Motorola系列智慧手錶與Garmin、小米在內品牌受到最多人支持，同時也透露將會在今年內推出至少三款Motorola品牌手錶產品。

其中以Moto G為稱的入門款手錶預計會在今年6月推出，僅搭載簡單的圓形錶身與實體按鍵設計，有點類似早期推出的Moto 360。而在後續於7月時，則會推出採用方形錶身的Moto Watch，以及維持圓形錶身設計的Moto One，前者在右側維持搭載實體按鍵，但後者似乎未搭載任何按鍵設計。

三款智慧手錶預期都會搭載Google旗下Wear OS作業系統，並且使用Qualcomm Snapdragon 4100處理器，而其他部分則尚未有具體細節透露。

過去基於智慧穿戴裝置仍僅吸引特定消費族群為由，Motorola決定不再自行打造智慧手錶產品，而是轉以品牌授權方式讓eBuyNow接續打造新款手錶產品。

不過，在目前包含蘋果推出的Apple Watch、三星期下Galaxy Watch，甚至Garmin打造的智慧手錶裝置都有不錯銷售表現，但目前Motorola顯然還是希望以品牌授權方式取得獲利為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 電商 智慧手錶 Motorola

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