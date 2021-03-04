三星Micro LED模組化電視 確定最快3月進入消費市場

原本以為會公布AR眼鏡產品，但三星實際上在「Unbox & Discover」發表活動揭曉內容，則是確定年初在CES 2021期間揭曉的新款電視產品實際上市時間。

其中，針對消費市場推出尺寸更小的Micro LED模組化電視，預計在3月底就會先在全球市場推出99吋與110吋規格，而較小的88吋款式則會在今年秋季推出，甚至未來也計畫打造76吋款式，讓更多消費者選購。

由於Micro LED過往針對商用顯示器應用為主，雖然確定在今年進入消費市場應用，初期應該還是會鎖定收入較高，同時居家空間也相對充足的消費族群。

至於同樣在今年初揭曉的Neo QLED系列電視，預計會在今年春季進入全球市場銷售，在8K機種部分確定會在QN800A、QN900A兩種款式中，分別推出65吋、75吋與85吋規格，而在包含QN90A、QN85A款式的4K機種，則會推出50吋起跳規格。

其他如The Frame系列，以及針對戶外使用的The Terrace系列新款機種也將進入市場銷售，而對應4K解析度影像投影的The Premiere雷射投影機也同樣準備開放銷售。

至於加入Smart Trainer健身功能的新版Samsung Health，確定會在今年春季開放使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》