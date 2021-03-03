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消息人士：蘋果停產兩型號、iMac十年大改版 新款可能提早到來

聯合新聞網 / INSIDE
蘋果爆料大神Jon Prosser在推特上透露，蘋果將在2021年替已經10年未更新外觀的iMac進行大改版。 圖擷自@jon_prosser
蘋果爆料大神Jon Prosser在推特上透露，蘋果將在2021年替已經10年未更新外觀的iMac進行大改版。 圖擷自@jon_prosser

蘋果爆料網紅 Jon Prosser，日前在推特上爆料蘋果將在 2021 年替已經 10 年未更新外觀的 iMac 進行大改版，螢幕沒有「下巴」，共有五種顏色銀色、深灰、綠色、天藍色以及玫瑰金。

根據外媒報導，蘋果已經停止生產 21.5 吋 512 GB 和 1 TB 型號 iMac，這可能代表著更新款或許會比預期更快到來。

熟悉蘋果供應鏈的消息人士告訴外媒 AppleInsider，蘋果已經停止生產 512GB 和 1TB SSD iMac 4K 型號。此外，這兩種型號在 Apple 網站上都被新列為「currently unavailable」。256GB SSD 型號和 1TB Fusion Drive 型號仍可購買。

目前其他 iMac 4K 型號仍然供貨，尚不清楚為何蘋果停止這兩款型號的生產，然而，停產可能暗示著 2021 年的更新比以前想像的要早。過去已多次傳出蘋果正在為 2021 年重新設計 iMac，取代 21.5 寸和 27 寸 iMac 的機型。

蘋果爆料網紅 Jon Prosser，日前在推特上爆料蘋果將在 2021 年替已經 10 年未更新外觀的 iMac 進行大改版，同時改用自家的 M1 晶片。

從渲染圖看來其設計充滿著去年新款的平板，螢幕邊框都縮小到與 iPad Pro 的樣式相同，螢幕沒有「下巴」，共有五種顏色銀色、深灰、綠色、天藍色以及玫瑰金。

新 iMac 可能具有 Pro Display XDR 的設計，從歷史上看，無論是從 PowerPC 轉換到Intel，還是從 Intel 轉換到 Apple Silicon 的初期，Apple 都堅持使用第一種型號的現有機箱設計，然後才會著手修改外觀，以便更好地適應新技術。今年是否會如預期在外觀上改版，就讓大家拭目以待。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

網紅 iMac Apple Silicon

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