就像親自駕駛飛機！DJI FPV空拍機以第一人稱視角飛行

如先前市場傳聞，DJI終於揭曉旗下針對第一人稱視角使用需求打造的空拍機DJI FPV，並且提供全新頭戴眼鏡裝置，以及兩款不同形式的控制器配件。

實際上，DJI過去就已經推出頭戴眼鏡裝置，讓使用者能配合空拍機即時回傳影像，藉此體驗如同身處當下的視覺感受。

不過，當時的設計並非主要針對第一人稱視角進行飛行操作，因此不像此次推出的DJI FPV額外針對即時操作過程中，可能會因為速度過快無法反應操作進行修正，同時過往機種設計主要還是針對滯空停懸等拍攝需求打造，本質上也不適合以第一人稱視角形式操作。

此次推出的DJI FPV，則是完全以第一人稱視角形式操作需求設計，加入更完善的空氣力學數據應用，並且提升飛行動力、電池續航時間，以及在空中時的抗風能力，讓使用者配合新款頭戴眼鏡裝置進行操作時，可以更像乘坐在飛機上的駕駛觀看眼前150度視角範圍內景象，同時也對應120fps畫面更新率，因此能大幅降低暈眩情況。若有多組頭戴眼鏡裝置，還可讓其他人一同加入由DJI FPV所拍攝視角影像。

而推出可滿足第一人稱視角飛行體驗的DJI FPV，沒意外的話，自然也是為了日後更普及的小型無人機飛行競速，或是更多應用需求打造。

在飛行模式部分，DJI FPV提供運動模式、普通模式，以及進階手動模式，其中運動模式讓使用者能以更簡單形式操作第一人稱視角的飛行體驗，而普通模式則是以更容易上手方式，讓使用者能透過過往操作空拍機的方式體驗飛行，甚至DJI FPV也能主動檢測周遭障礙物，並且進行自動減速，一旦偵測到危險，在時速72公里飛行速度仍可於2秒內停下。

若使用者能更熟練操作，即可透過進階手動模式以更大自由度操作空拍機，同時從0到100公里/小時僅需2秒完成加速，最高飛行速度可達140公里/小時，讓使用者能以第一人稱視角感受更快飛行體驗。

至於操作方式，除了配合一般控制器之外，DJI此次更針對第一人稱飛行使用需求，額外打造一款類似飛行搖桿的控制器，讓使用者能更像是操作飛機般透過控制器駕駛DJI FPV。

拍攝功能方面，DJI FPV透過機身搭載的相機模組，分別可拍攝150度視角影片、配合RockSteady防震技術確保拍攝影像穩定，同時也能紀錄4倍慢動作影片，最高能以120Mbps位元率紀錄4K@60fps影片內容，而DJI FPV透過無線方式最遠可在10公里距離內傳輸拍攝內容，延遲時間約為28毫秒、傳輸位元率可達50Mbps，支援透過2.4GHz或5.8GHz雙頻段自動切換傳輸。

另外，在安全方面除了先前提及的自動識別周圍阻礙物，並且能在短時間完成急停懸空，DJI FPV更內建ADS-B廣播預警系統，一旦偵測附近一定範圍內有其他載人或無人飛行載具，即可透過新款頭戴眼鏡裝置提醒使用者留意。

至於DJI FPV全機採雲台相機、腳架、外殼與電池均可快速拆換設計，因此也讓新機可針對意外損壞部位進行更換，無須更換整機。

建議售價方面，DJI FPV將以新台幣3萬7600元起跳價格銷售，並且從即日起開放預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》