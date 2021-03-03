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PDF Converter免費PDF轉檔工具：支援Word、Excel或PPT文件互轉

聯合新聞網 / 免費資源網路社群

在辦公室很常碰到的問題之一是文件轉檔，其中又以 PDF 轉換居冠，除了最常用的將 PDF 轉為可編輯的 WordExcel 或 PowerPoint 格式，還有將原有文件、圖片、電子書、iWorks 或 OpenOffice 檔案轉為 PDF 等等，現在轉檔非常簡單，只要透過線上工具就能做到，而且大部分都整合多種功能，例如 Smallpdf、PDF.io、CleverPDF 或是 iLovePDF，其中也有一些服務提供繁體中文操作界面。

本文要介紹的「PDF Converter」是一項免費 PDF 線上轉檔工具，來自立陶宛開發商 Baltsoft，這項工具提供包括 Word、Excel、PowerPoint、JPG、OpenOffice 等檔案轉為 PDF 格式，或是反向將 PDF 轉回 Word、Excel、PowerPoint 或圖片格式。除此之外也有合併、分割、保護、壓縮、刪除頁面或旋轉等編輯功能。

PDF Converter 操作方式很簡單，只要將檔案拖曳到網頁對應的功能即可，不用額外下載或安裝軟體，也支援以 Google 雲端硬碟、Dropbox 或網址匯入檔案。

PDF Converter 特色是有一個非常好記、厲害的網域名稱，內建繁體中文在內等多國語言介面，不過它有使用限制，就是免費方案每小時只能進行轉換一次，如果臨時需要轉換一下的話就很適合。高級會員售價為每月 $300 元、一年 $2500 元或終身會員 $3000 元，價格不算便宜，而且有不少免費替代方案不一定要付費使用。

PDF Converter

https://www.freepdfconvert.com/zh-tw

使用教學

STEP 1

開啟「線上 PDF 轉換器」後選定要使用的轉檔功能，免費用戶有每小時只能轉檔一次的限制存在，如果要使用這項服務記得選好再操作。

主要功能分為將 Word、Excel 和 PowerPoint 轉為 PDF，或是將 PDF 轉為其他格式。

STEP 2

選好後把檔案拖曳上去就能進行轉換或編輯，也支援從 Google Drive、Dropbox 雲端硬碟或是輸入網址匯入檔案。

拖曳或匯入檔案後 PDF Converter 就會將文件上傳、開始遠端處理，如果你是使用其他編輯功能像是合併、分割、為 PDF 加入密碼或是壓縮文件可能會跳出相關選項。

STEP 3

處理完成 PDF Converter 就會給出下載按鈕，點選取得轉換後的新文件檔案。

STEP 4

如果你要繼續轉換其他文件，PDF Converter 就會跳出要求「獲取無限制存取」的升級提示畫面，必須要付費才能無限制使用，當然你也可以等待一小時重置，就能夠繼續使用其他功能。

值得一試的三個理由：

1.PDF Converter 提供將文件圖片轉為 PDF 格式或反向轉檔功能

2.支援 Word、Excel、PowerPoint、圖片、OpenOffice 等格式

3.免費用戶會有每小時使用限制，適合臨時轉檔應急使用

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

Excel Dropbox 語言 電子書 Word Office

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