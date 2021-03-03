為了多跟你收費…Google相簿終於告訴你「高畫質上傳」破壞有多大

Google多年來一直在鼓勵我們利用「高畫質」（High Quality）模式來上傳照片到相簿，有效率的保存我們的回憶。但是，隨著Google相簿將在六月開始收費，現在Google改口了，他們表示如果你使用高品質保存相片，你的照片將會受到「破壞性」的壓縮。

同樣的技術，不同的描述，讓你整個價值觀大崩盤

還記得幾年前，Google相簿從原本的不限容量免費上傳改為「有條件」免費上傳的時候，當時Google的說法是，你可以把相片透過「高畫質」（High Quality）模式上傳，可以讓我們用接近原始照片品質的程度（肉眼幾乎無法察覺到的差異），有效率的保存我們的回憶，而且透過這個方法不佔用你的Google空間。

因此，很多網友都相信了他們的說法，紛紛把照片用高畫質的方式上傳。畢竟，免費的服務不好找，而且人家還用「高畫質」幫你存照片，你還有什麼好挑剔的呢？

至於Google，手中握有史上最大的相片資料庫，將這些資源拿來訓練他們的AI演算法，進行了各種實驗，賺到了在相關技術方面的領先。

本來，大多數的人應該也就這樣過去好幾年下來，用著高畫質模式保存自己的相片到Google相簿上，一點埋怨也沒有。

結果，就在去年，Google突然又說，在2021年在6月1日開始，將取消高畫質照片無限上傳的規則，以後使用超過15GB，就會被要求付費，典型的套養殺。

於是乎，從今年開始，我們又開始苦惱著到底是該留下來，或是去找新的空間？但是就當我們還在苦惱著的時候，Google好像嫌我們不夠苦惱似的，又針對用戶開始發送宣傳郵件。在這個國外用戶回報收到的郵件中，

在發給Google Photo使用者的一封宣傳郵件中，Google開始建議使用者，應該從高畫質High Quality切換到原始畫質Original Quality上傳，否則有可能損壞他們的照片。

他們指出：「原始畫質的照片保留了最多的細節，讓你在放大、裁剪和列印照片時，減少細節的損失。」郵件中包含了下面的示範對比照片，展示了「高畫質」壓縮到底會失去多少細節。

所以，高畫質模式真有這麼糟嗎？

想想，如果是幾年前，Google在告訴你說，「你可以把相片透過「高畫質」（High Quality）模式上傳，可以讓我們用接近原始照片品質的程度（肉眼幾乎無法察覺到的差異），有效率的保存我們的回憶，而且透過這個方法不佔用你的Google空間。」的時候，配上這張照片，你會有什麼想法？

同樣的功能，同樣的技術，甚至是同樣的照片，在經歷了幾年之後，突然就從「幾乎無損細節」變成「無可挽回的破壞」，相信很多人都不由得要驚呼，這是什麼妖術？

而且，這也意味著，如果高畫質模式像這張照片描述的這麼慘，那麼實際上已經有10億Android用戶的記憶已經毀了。

那麼，到底是哪一個時期的Google在說謊？

其實兩者都沒有說謊，只是他們都只把話講一半。

我們先來看看「高畫質模式」到底是什麼。根據官方的說明，當你採用高畫質模式時，你的照片會經過以下處理：

．相片會經過壓縮以節省空間。系統會將大於 1600 萬像素的相片大小調整為 1600 萬像素。 ．如為高品質的 1600 萬像素相片，最大可列印尺寸為 24 吋 x 16 吋。 ．解析度 1080p 以上的影片會降低為 1080p 的高解析度。解析度 1080p 或以下的影片會以接近原始拍攝效果的方式儲存。請注意，部分資訊 (例如隱藏式輔助字幕) 可能會遺失。

也就是說，如果你的原始相片低於1600 萬像素的話，基本上上傳的照片與你原始的照片差異不會太大。但是如果高於這個範圍的話，那麼他們就會將大小調整為1600 萬像素。

以前考量我們當時用的拍照設備、瀏覽裝置，1600 萬像素可以說是一個還算安全的範圍，而且就算是真的有什麼細節的損失，其實如果你在手機或是小螢幕上看的話，也看不差異。

但是隨著相機、手機的技術進步，相片的體積也越來越大，而大尺寸顯示設備也越來越普及，就有可能會形成範例的那張照片的狀況。因此，如果考量到未來硬體技術上越來越進步，的確用原始畫質保存會比較好。

新聞來源：slashgear

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》