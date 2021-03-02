聯發科預告3/3揭曉新電視處理器 著重遊戲所需低延遲表現

聯發科預告將在3月3日揭曉新款電視處理器產品，並且標榜將可對應遊戲等需要低延遲顯示表現的內容使用。

在今年陸續有不少電視產品開始加入HDMI 2.1a、更進階的HDR顯示效果，以及支援AV1、AVS2等解碼播放功能，甚至更針對遊戲使用需求加入更高畫面更新率，或是VRR可變更新率設計，顯然也開始推動晶片業者開始打造全新電視處理器，藉此加入更多技術功能。

而就聯發科去年針對電視產品推出的MT9602處理器，本身就已經加入4K HDR顯示效果，並且可藉由人工智慧技術提高影像顯示品質，以及聲音輸出表現，另外也加入支援HDMI 2.1a連接埠規格，以及AV1等新編碼技術，藉此讓電視產品能提供更進階的影音感受體驗。

同時在越來越多如PlayStation 5、Xbox Series X|S等遊戲主機均加入支援8K、更高畫面更新率與VRR顯示效果，同時也有越來越多使用需求 (例如居家辦公)希望能以電視螢幕連接PC使用，因此也讓更多電視產品開始朝向支援更高畫面更新率設計發展，因此聯發科接下來準備揭曉新款電視處理器產品，預期也會著重更高畫面更新率、低延遲顯示效果表現。

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