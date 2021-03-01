新創公司Framework打造模組化筆電 處理器以外元件都能更換

模組化PC的想法，其實在很早之前就已經提出，只是當時礙於技術限制與成本考量難以實現。不過，目前在處理器製程技術使模組化設計越來越容易，同時透過USB-C連接埠設計也讓連接介面轉換變得更簡單之後，模組化PC設計顯然就更有機會成為市場主流，甚至可以讓筆電產品也能對應模組化，並且依照使用需求改變硬體配置。

由前Oculus工程師Nirav Patel所成立新創公司Framework提出想法，將模組化設計與筆電產品結合，藉此實現更容易維修且可針對硬體升級，進而能大幅延長筆電產品使用時間。

而Framework推出第一款筆電產品，則是採用13.5吋設計，強調透過隨盒裝附上的螺絲起子即可將筆電拆解重組。

可更換項目，包含預設採用13.5吋、解析度為2256 x 1504與3:2顯示比例的磁吸固定螢幕，並且搭載可拍攝1080P@60fps影片的視訊鏡頭，使用者也能透過實體遮片將鏡頭蓋住，其他可拆卸項目還包含電池、鍵盤、記憶體與SSD，處理器則可選擇Intel第11代Core系列規格，甚至記憶體可選擇搭載最高64GB DDR4規格，以及高達4TB Gen4 NVME SSD。

整機除了處理器會固定在主機板上，其餘均可透過模組化方式進行更換、升級，甚至透過USB-C連接埠熱拔插特性，更可透過模組化配件更換方式使用不同規格的連接埠介面。

不僅藉由模組化增加筆電重複使用時間，Framework打造筆電更標榜採用高達50%回收鋁與30%回收塑膠材質製作，同時盒裝也是採用回收材質打造，並且標榜在產品運送過程盡可能達成零排碳。

Framework打造筆電將會在今年夏季推出，同時定價部分將會參考其他品牌同級規格機種，使用者也能選擇自己從頭組裝一台筆電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》