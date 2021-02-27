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結合Exynos處理器與AMD GPU？報導指三星將推Windows 10筆電

聯合新聞網 / 楊又肇

三星證實將在下一款Exynos處理器整合AMD GPU設計，並且預計在2022年問世。不過，韓國ZDNet網站報導指稱，三星準備在今年內推出一款結合AMD GPU的Exynos處理器，並且將藉此打造一款基於Arm架構設計的Windows 10筆電產品。

在相關報導中，指出此款筆電將在今年下半年推出，預期將會配合新款Galaxy Note系列機種亮相。

不過，目前暫時還沒有具體關於此款處理器細節，而三星也並未對此作任何回應。

三星與AMD的合作，是在2019年6月時對外宣布，將由AMD提供Radeon繪圖晶片技術，並且應用在三星旗下處理器，同時三星在後續表示此項合作至少長達兩年，同時並不僅侷限於手機產品應用合作，更包含物聯網、車載裝置等，其中也包含筆電產品。

同時，三星將AMD GPU設計應用在旗下處理器，或許也將促使蘋果同樣與AMD合作，並且將AMD Radeon GPU技術整合在Apple Silicon處理器，藉此改善目前用於新款Macbook Air，以及13.3吋MacBook Pro的M1處理器顯示效能仍有不足情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD 三星 Windows 10 筆電

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