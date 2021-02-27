把你想要的MIX起來！Gogoro VIVA MIX或許能滿足更多騎乘使用需求

不久前才在台灣亮相的Gogoro VIVA MIX，筆者此次利用約一個下午時間進行實際騎乘體驗，而為了確認此車款可視為Gogoro VIVA「強化版」，因此也從台北市區的市民大道一路騎到南港，並且再從南港沿著研究院路、北深路，一路到了深坑老街，然後折返回到台北市區。

過去推出的Gogoro VIVA定位在綠牌等級動力，並且改為較小的10吋胎規格，同時也將電池使用數量調整為一組，讓整體車身變得更小，動力輸出表現也限制在最高時速50到53公里，因此也更定位在市區距離通勤使用，後續更率先投入GoShare共享車輛租賃服務使用。

就先前的定位，Gogoro VIVA成為Gogoro 1、Gogoro 2與Gogoro 3以外最輕巧車款，同時也是動力表現更入門車款。不過，在Gogoro VIVA MIX推出之後，Gogoro也確認未來Gogoro VIVA將會自成一個家族系列，並且與Gogoro 1等車款鎖定不同市場需求。

▲Gogoro VIVA MIX

Gogoro VIVA「強化版」

在Gogoro VIVA MIX的市場定位部分，除了採用兩組電池發揮等同白牌車輛的動力輸出表現，本身更融合Gogoro 1的皮帶傳動系統設計、Gogoro 2的車身設計，以及Gogoro 3的動力輸出曲線，以及採用POP材質車殼，並且導入延續Gogoro VIVA模組化配件使用模式。

此外，Gogoro VIVA MIX也提供三種不同規格選擇，其中包含配合鑰匙使用的基本版本，以及可透過卡片感應使用的Keyless版本，還有採用Flo Drive皮帶傳動系統，並且提供多種色彩選擇的Blet版本。

透過三種版本設計對應更多需求

筆者這次試乘體驗的就是Belt版本，相較其他版本不僅搭載Flo Drive皮帶傳動系統，相較Keyless版本更增加採用沙發材質布料設計的Stylo座墊，並且預設搭載前置杯架與USB充電座，另外在車輛配色也相對較豐富，並且在後座腳踏板增加跳色飾板。

而Keyless版本與基本版本在動力上除了改為鏈條傳動，實際輸出動力、制動系統、懸吊設計或整體車重均與Belt版本相同，但兩者都不會搭載前置杯架與USB充電座，以及Stylo座墊，另外車身配色也相對單調，甚至基本版本僅提供白色選項。至於Keyless版本與基本版本的差異，又在於後者僅以鑰匙控制開關，同時也未搭載倒車輔助功能與iQ System。

三種車款均採用745mm座墊高度設計，對於一般女生騎乘也相當方便，同時採用短軸距設計同樣方便在市區變換車道、迴轉等操駕，而6kW輸出功率、可在0-2500轉即可發揮21/ 150Nm扭力輸出，更可對應短時間超車，或是一般高坡騎乘需求，單次換電約可對應150公里騎乘距離，對於多數車輛使用需求已經相當足夠。

另外，加上iQ System可對應卡片感應啟動或上鎖，甚至也能配合iPhone、Apple Watch等裝置操作使用，另外也能客製化車輛啟動聲音、方向燈聲音，或是配合氣象局等資料連動，藉此確認是否在騎車出發前攜帶雨衣，讓Gogoro VIVA MIX也能對應趣味使用體驗。

車廂容積部分，Gogoro VIVA MIX提供2.39公升置物空間，基本上可以放下一頂全罩式安全帽，對於使用者日常使用也相當便利。

▲採用PP材質打造車殼，前方斜板設計可能會讓不少消費者願意額外花錢裝飾

▲底部有「POP」字樣，標明採用耐曬、耐刮的PP材質

▲標榜與Gogoro 1採同級亮度，一樣與歐司朗合作的LED大燈，騎乘時也會常時點亮

▲龍頭配置

▲操作介面基本上沒有太大改變

▲後視鏡大小稍微做了調整，比Gogoro 2車款略小一些

▲僅Keyless版本、Belt版本搭載iQ System，可透過卡片感應或App啟動、關閉車輛，基本版本則會換成鑰匙開關模組

▲Belt版本才會預設搭載的前杯架與USB充電座

▲同樣僅Belt版本才會搭載的Stylo沙發座

▲無論哪一種車款都會搭載190mm碟盤設計的碟煞系統

▲後方擋泥板重新做了設計，標榜可降低後方泥水飛濺情況，同時後方也採用碟煞制動

▲跟Gogoro 2、Gogoro 3車款一樣都會配置後扶手，同時後方LED指示燈則做了改變，不再是「香腸嘴」

▲Belt版本搭載的Flo System皮帶驅動系統，相比其他車款採用練條約可降低一些騎乘時的聲噪，而懸吊系統也採標準鎖孔設計，因此也能換上第三方廠商打造後避震器

▲僅Blet版本搭載的Flo System皮帶驅動系統

▲相較Gogoro VIVA，新車款採用飛旋踏板設計，讓後方乘客能更方便放置雙腳

足以應付絕大多數騎乘需求

整體騎乘感受之下，Gogoro VIVA MIX幾乎可對應絕大多數的使用需求，同時也能讓Gogoro透過此車款吸引更多消費市場青睞，尤其在此次未使用政府相關補助前的定價，更直接鎖定市場多數白牌車輛入門定價，扣除相關補助之後甚至能以低於新台幣4萬元價格購車 (以南投縣補助為例)，因此預期能帶動另一波Gogoro車款銷售。

雖然Gogoro VIVA MIX整體動力輸出仍不比Gogoro 3，但絕對比Gogoro VIVA提升不少，若有雙載需求的話也能有足夠動力使用，甚至也能對應一般山路騎乘，因此在絕大部分的使用場景都能滿足需求。

除了向一般市場使用需求銷售，實際上Gogoro VIVA MIX也有可能比照Gogoro VIVA投入GoShare服務使用，但目前Gogoro及GoShare方面尚未對此有任何消息公布，或許會在日後合適時間宣布。

▲Gogoro VIVA MIX

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》