Radeon RX 6700系列？AMD確定將於3/4揭曉新款顯示卡

在NVIDIA推出鎖定大眾玩家使用需求,並且搭載12GB顯示記憶體的GeForce RTX 3060顯示卡之後,AMD稍早也確定將在台灣時間3月4日凌晨12點公布新款Radeon RX6000系列顯示卡,預期將公布同樣鎖定大眾市場需求的Radeon RX 6700,以及Radeon RX 6700 XT。

延續先前包含Radeon RX 6900 XT、Radeon RX 6800 XT與Radeon RX 6800在內隸屬「Big Navi」家族的Radeon RX6000系列顯示卡,此次準備揭曉的Radeon RX 6700,以及Radeon RX 6700 XT,同樣也會採用RDNA 2顯示架構與台積電7nm製程設計。

而雖然目前產品普遍被看好,AMD不免還是受到台積電產能影響,因此即便宣布推出新款鎖定大眾市場使用需求的顯示卡,依然有可能面臨供貨短缺,甚至被人炒作價格等問題。

除了顯示卡產品供貨短缺,目前同樣因為台積電產能吃緊,導致提供給Sony製作PlayStation 5的客製款處理器目前也呈現供貨不足情況,造成PlayStation 5現在依然處於一機難求局面,顯然也是AMD當前必須解決難題。

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk