Radeon RX 6700系列？AMD確定將於3/4揭曉新款顯示卡
在NVIDIA推出鎖定大眾玩家使用需求，並且搭載12GB顯示記憶體的GeForce RTX 3060顯示卡之後，AMD稍早也確定將在台灣時間3月4日凌晨12點公布新款Radeon RX6000系列顯示卡，預期將公布同樣鎖定大眾市場需求的Radeon RX 6700，以及Radeon RX 6700 XT。
延續先前包含Radeon RX 6900 XT、Radeon RX 6800 XT與Radeon RX 6800在內隸屬「Big Navi」家族的Radeon RX6000系列顯示卡，此次準備揭曉的Radeon RX 6700，以及Radeon RX 6700 XT，同樣也會採用RDNA 2顯示架構與台積電7nm製程設計。
而雖然目前產品普遍被看好，AMD不免還是受到台積電產能影響，因此即便宣布推出新款鎖定大眾市場使用需求的顯示卡，依然有可能面臨供貨短缺，甚至被人炒作價格等問題。
除了顯示卡產品供貨短缺，目前同樣因為台積電產能吃緊，導致提供給Sony製作PlayStation 5的客製款處理器目前也呈現供貨不足情況，造成PlayStation 5現在依然處於一機難求局面，顯然也是AMD當前必須解決難題。
On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk— Radeon RX (@Radeon) February 24, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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