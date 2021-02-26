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Redmi Max電視揭曉！尺寸達86吋 售價僅約3萬5000元

聯合新聞網 / 楊又肇

Redmi此次強調狠勁的發表會中，壓軸亮相的是新款採86吋設計的Redmi Max電視。

規格方面，Redmi Max電視採用4K LCD面板與分區背光設計，並且對應120Hz畫面更新率與同樣可達120Hz更新率的動態補償效果，另外也對應92% DCI-P3廣色域顯示，以及Delta-E ≤ 2的色準表現，其他也支援HDR10、HDR10+、HLG與Dloby Vision，聲音部分則可藉由雙12.5W立體聲喇叭對應Dolby ATMOS全景聲音效。

其他部分，Redmi Max也加入新款對應VRR可變更新率輸入的HDMI 2.1連接埠，並且搭載對應電視使用的MIUI for TV 3.0版本，同樣也支援透過小愛同學進行聲控，另外也能針對使用需求切換極簡、兒童或辦公模式。

Redmi在介紹時，更強調Redmi Max電視相較市售98吋機種僅能透過吊車等方式搬運至用戶家中，本身採86吋的設計可以透過多數類型電梯直接運送 (當然太小的話還是不行)，同時為了方便運送更將包裝邊緣做了調整，並且加入新款抗震材質降低搬運過程中造成損傷情況。

建議售價部分，Redmi Max電視建議售價為人民幣7999元，換算成新台幣價格僅約3萬5000元，預計會在3月4日開放中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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