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Redmi更新換上Intel處理器的筆電產品 分別推出RedmiBook Pro 15、14
除了揭曉以狠勁打造的Redmi K40系列，Redmi也宣布推出新款RedmiBook Pro 15筆電產品，強調採用全新CNC裁切與6系列航太等級鋁材質機身，更搭載畫面更新率達90Hz的3.2K解析度螢幕，並且配置Intel今年剛揭曉的第11代Core H35系列筆電處理器。
依照說明，RedmiBook Pro 15筆電配置16GB記憶體、512GB SSD，並且可選擇使用NVIDIA MX450獨立顯示卡，散熱部分則採用全銅設計，三級背光鍵盤除了對應更方便使用的1.5mm壓按行程，更採用雷雕鍵帽設計。
而電源按鍵也整合可在150毫秒內完成解鎖的指紋辨識器，其他介面則包還搭載兩組USB-A、USB-C，以及一組Thunderbolt 4連接埠與HDMI輸出，電池規格則採用70WHr，支援100W充電，另外也搭載HD畫質的視訊攝影機、支援Wi-Fi 6連接。
作業系統則採用Windows 10，並且可配合MIUI+軟體與小米手機連動。
建議售價方面，依照不同處理器規格與獨立顯示卡規格，將區分三種款式，分別為人民幣4999元、5499元，以及6299元，預計會在3月6日開放銷售。
至於此次同步揭曉的RedmiBook Pro 14，則是將螢幕解析度規格調整為2.5K，電池縮減為56Whr規格，同時也只支援最高65W充電充率，建議售價則分別為人民幣4499元、5299元，以及5999元，並且從即日起開放中國市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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