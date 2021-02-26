Thunderbolt介面推出10週年 未來對應8K以上解析度輸出、支援Chrome OS裝置

Intel稍早宣布Thunderbolt連接埠介面設計進入第10週年，同時目前也已經在超過1000款電腦裝置與週邊產品上使用，並且預告未來將會加入支援8K及16K以上解析度外接顯示器，更將支援傳輸速率更高的外接SSD，另外更預告未來也會開放Chrome OS裝置使用Thunderbolt 4連接埠。

在一開始的原型設計裡，Intel原本計畫以光纖作為傳輸媒介，後續與蘋果合作開發之後，才將光纖材質改為常見的銅線傳輸設計，並且以蘋果主導的mini DisplayPort作為使用介面設計。

Thunderbolt規格最早是由Intel在2011年2月制訂，起初是以mini DisplayPort為設計，後續在Thunerbolt 3才開始採用USB-C作為統一使用介面，並且相容USB-IF所提出規範，讓裝置連接線能以正反兩面安裝連接，並且支援熱拔插，更加入USB-IF提出的USB PD設計，支援更高充電瓦數。

而傳輸速率更從一開始的10 Gbit/s，在後續推出第二版設計時提升至20 Gbit/s，而在第三代版本則更讓傳輸速率增加至40 Gbit/s，第四代版本設計雖然維持40 Gbit/s的傳輸速率，但更重要的是對外開源使用，藉此吸引更多第三方業者加入使用，不過若造使用完整功能的話，依然需要通過Intel認證。

新版Thunderbolt 4基本上在設計規範與USB-IF提出的USB 4.0相同，差別在於Thunderbolt 4使用控制晶片不同，因此能使單一筆電裝置最多可同時輸出兩組4K解析度螢幕，同時對應資料傳輸也能支援每秒3000MB，相比USB 4.0設計僅支援每秒1500MB傳輸速率，明顯有較高傳輸效能表現。

目前Thunderbolt連接埠已經廣泛應用在多款Windows 10 PC裝置，而與Intel共同制訂Thunderbolt設計規範的蘋果，自然在目前的Mac機種也大量採用此款連接埠設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》