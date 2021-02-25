LG將向更多電視業者開放授權使用webOS作業系統
LG宣布，將向其他電視機種開放使用旗下webOS作業系統，藉此擴展此款作業系統使用生態。
依照LG說明，授權使用產品不僅限於智慧連網電視，還包含機上盒、電視棒等裝置，同時目前合作品牌包含RCA、Ayonz、康佳 (Konka)、Nuance、gracenote、aiwa、麗台、Sunny、Tempo，以及Netflix、亞馬遜Prime Video、YouTube、DAZN、樂天TV等內容業者。
LG過去從HP接手webOS作業系統，並且將這款原本對應手機使用的作業系統改為智慧電視使用平台，從2014年至今也已經推行多年，更經歷多次介面改版。此次宣布對外授權，LG希望藉由讓本身沒有自有作業系統與軟體服務資源的業者，進一步讓webOS作業系統應用生態擴大。
而依照LG對外授權模式，將會以新版webOS 5.0版本為主，甚至未來也會開放更新幅度更高的6.0版本讓更多合作夥伴使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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