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LG將向更多電視業者開放授權使用webOS作業系統

聯合新聞網 / 楊又肇

LG宣布，將向其他電視機種開放使用旗下webOS作業系統，藉此擴展此款作業系統使用生態。

依照LG說明，授權使用產品不僅限於智慧連網電視，還包含機上盒、電視棒等裝置，同時目前合作品牌包含RCA、Ayonz、康佳 (Konka)、Nuance、gracenote、aiwa、麗台、Sunny、Tempo，以及Netflix、亞馬遜Prime Video、YouTube、DAZN、樂天TV等內容業者。

LG過去從HP接手webOS作業系統，並且將這款原本對應手機使用的作業系統改為智慧電視使用平台，從2014年至今也已經推行多年，更經歷多次介面改版。此次宣布對外授權，LG希望藉由讓本身沒有自有作業系統與軟體服務資源的業者，進一步讓webOS作業系統應用生態擴大。

而依照LG對外授權模式，將會以新版webOS 5.0版本為主，甚至未來也會開放更新幅度更高的6.0版本讓更多合作夥伴使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 RCA

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