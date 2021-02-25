LG將向更多電視業者開放授權使用webOS作業系統

平常使用 Mac 電腦的你，都是習慣使用 Safari 還是 Chrome 呢？不要覺得這題這樣問很奇怪，像我就因為太習慣 Chrome 的介面，所以用 Mac 的時候幾乎都是還是用 Chrome，如果你也跟我一樣的話，那可能要考慮改掉習慣了！國外部落客以 2019 年 MacBook Pro 16 筆電 32GB 版本來做測試，發現 Chrome 所消耗的記憶體用量，多了 Safari 好幾倍

2021-02-24 16:01