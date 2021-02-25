三星打造新款ISOCELL GN2感光元件 加入低光環境更快對焦特性

今年初宣布推出應用在旗艦手機Galaxy S21 Ultra、對應1億800萬畫素解像能力的ISOSELL HM3感光元件之後，三星稍早再度宣布推出新款ISOCELL GN2感光元件。

此次推出的ISOCELL GN2感光元件，基本上就是去年推出的ISOCELL GN1更新版本，同樣維持5000萬畫素解像能力，但從先前的1/1.31吋增加為1/1.12吋大小，單一畫素進光量則提升至1.4μm，並且支援Tetracell四組畫素合併功能，讓影像能以整體進光量表現更高的1250萬畫素呈現。

另外，ISOCELL GN2感光元件更加入名為Dual Pixel Pro雙像素對焦技術，相比現有Dual Pixel雙像素對焦技術是以垂直隔離兩組像素作法，Dual Pixel Pro則改以斜角線隔離兩組像素，並且透過上下相位差時現在低光環境中能更快對焦運動中的被攝物體，甚至能在水平圖像中實現更快前後景對焦效果。

其他部分，ISOCELL GN2感光元件更加入支援處理器運算等級的單幀逐行HDR (staggered HDR)、Smart ISO Pro、擴展至1億畫素模式，並且加入4K 120fps，以及8K解析度錄影等功能。

目前ISOCELL GN2感光元件已經進入量產，預期也會開放其他合作夥伴使用，而從去年ISOCELL GN1感光元件提供vivo使用，此次推出的ISOCELL GN2感光元件有可能會繼續向vivo提供使用，或是提供小米用於旗下手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》