報告指稱新款MacBook Pro 可能重新加回HDMI與SD記憶卡插槽

除了可能在新款MacBook Pro恢復搭載MagSafe充電介面，並且取消搭載Touch Bar設計，天風證券分析師郭明錤在近期報告更指出蘋果將在新款MacBook Pro重新加回HDMI輸出，以及SD記憶卡插槽設計。

不過，以目前MacBook Pro均以輕薄形式打造，未來如何在機身加入HDMI與SD記憶卡插槽使用空間，似乎令人好奇。

但以定位來看，若蘋果鎖定內容創作者需求，打造一款全新MacBook Pro機種，並且藉由換上Arm架構的Apple Silicon處理器，讓筆電內部有足夠空間增加HDMI與SD記憶卡插槽使用空間，其實也不無可能。

從目前Windows PC產品發展來看，除了一般文書處理使用需求，Intel更額外針對內容創作或遊戲使用需求，分別提出內容創作筆電與遊戲筆電產品設計，或許未來蘋果在MacBook Pro也會採用類似產品定位區隔。

在此之前，郭明錤更預測新款MacBook Pro將會加入MagSafe充電介面，並且取消搭載Touch Bar設計 (或提供無Touch Bar設計版本選項)，或許將讓新款MacBook Pro會有更明顯不同改變。

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