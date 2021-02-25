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華為擴大在台推行筆電產品 MateBook 14攜手燦坤3C銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經在台宣布引進上市消息的MateBook 14，華為透過台灣代理商訊葳技術宣布與燦坤3C在台銷售此款筆電產品。

MateBook 14採用AMD基於Zen 2架構、7nm製程設計的Ryzen 4600H系列標準電壓版筆電處理器，以及16GB記憶體，藉由鋁合金CNC鑽切工藝打造輕薄金屬機身，並且搭載符合德國萊茵護眼認證、顯示佔比達90%的2K解析度顯示螢幕，同時透過3:2顯示比例對應更合適工作的觀看體驗。

而延續先前設計，MateBook 14同樣搭載隱藏鍵盤中的視訊鏡頭、整合電源按鍵的指紋辨識器，以及支援USB-C連接埠進行快充設計，更搭載標準HDMI、兩組USB-A 3.0連接埠與3.5mm耳機孔，電池容量則採用56Wh規格，支援15分鐘即可充入2.5小時使用時間電力。

此外，MateBook 14也延續先前機種搭載HUAWEI Share功能，讓支援NFC與EMUI 9.1版本的華為手機，可將照片、影片或檔案內容直接透過靠近筆電觸控板邊緣 (必須搭配安裝華為電腦管家10.0.2.99，或以上版本)，即可快速將內容分享至筆電使用。

華為預計在3月1日起開放在台銷售MateBook 14深空灰經典配色，建議售價為新台幣30990元。

依照華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，近年因為諸多因素，使得手機產品無法在台灣市場銷售，因此接下來的市場發展將以全場景應用為主，並且著重筆電、智慧穿戴裝置在台銷售成長表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

MateBook 華為

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