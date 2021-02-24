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你都用哪個瀏覽器？Chrome、Safari記憶體消耗量結果出爐！

聯合新聞網 / 電獺少女
歐新社
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到底要換瀏覽器還是繼續等ㄋ

平常使用 Mac 電腦的你，都是習慣使用 Safari 還是 Chrome 呢？不要覺得這題這樣問很奇怪，像我就因為太習慣 Chrome 的介面，所以用 Mac 的時候幾乎都是還是用 Chrome，如果你也跟我一樣的話，那可能要考慮改掉習慣了！國外部落客以 2019 年 MacBook Pro 16 筆電 32GB 版本來做測試，發現 Chrome 所消耗的記憶體用量，多了 Safari 好幾倍

部落客所測試的環境為 macOS Big Sur 作業系統，首先是輕量化的測試，部落客在 Chrome、Safari 上都瀏覽了 Twitter，接著打開 Gmail 寫郵件，在這項測試中，Chrome 已佔用了 1GB 的記憶體，而 Safari 佔 80MB

另一個測試則是在 Chrome、Safari 上分別開 54 個分頁，Chrome 開啟一個新分頁記憶體會被佔到 290MB，Safari 則是佔 12MB

外媒分析部落客的測試，認為 Chrome 花了較多心力在加速網頁的載入速度，所以較容易佔記憶體，但這也成為 Chrome 最被人詬病的缺點，目前 Google 也為此著手開發可以減少 Chrome 消耗作業系統的技術，在不久會應用到 Windows 跟 Android 上，到時候可以讓 Chrome 更快啟動、網頁載入速度提升，也能降低 RAM 的消耗。大家會選擇繼續等還是換瀏覽器呢？

（新聞來源：iMoreFlotato_Morten Just

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

MacBook Pro Chrome Safari 瀏覽器 記憶體 macOS Big Sur

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