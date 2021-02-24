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小米手環開嗆？螢幕秀「辛醜年」現在才發現 用戶曝解法

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現小米手環5顯示辛「醜」年。 圖擷自爆系知識家
網友發現小米手環5顯示辛「醜」年。 圖擷自爆系知識家

終於擺脫2020年，2021年又可稱為辛丑年，代表以天干地支紀年的第38年。部分手機如iPhone其實早已會在螢幕上顯示干支紀年，而隨著智慧手環越來越流行，有網友卻看到手上的小米手環顯示的是「辛醜年」，爆笑說「又辛苦又醜的一年」。亦有人發現暫時的解法便是換成其他桌面，讓辛醜年暫時消失。

有網友使用小米手環5，近日卻發現螢幕上的干支年份怪怪的，原本應為辛丑年卻顯示為辛「醜」年，頓時覺得心裡很受傷。先前不曾有人討論過這個問題，照片曝光後不少人才驚覺真的是這樣，一直以來都沒有發現過異狀。

其他人幽默回應「已經被錶嗆」、「明年再戴就好」、「我的是辛帥年不好意思」。有網友表示常看見小孩戴該款小米手環，擔心是否會無形中誤導成錯字，讓「國文老師氣噗噗」。

由於小米集團來自中國大陸，不少人猜測可能是簡體字轉繁體字時出了差錯，「Ctrl a全部轉換就變這樣了」。而也有使用者發現只要換個桌面就能讓「辛醜年」字樣消失，僅剩下西元日期，達到眼不見為淨的效果。不過根本解法可能還是得等待公司釋出更新修改此問題。

其他使用者發現更換桌面就能讓辛醜年消失。 圖擷自爆系知識家
其他使用者發現更換桌面就能讓辛醜年消失。 圖擷自爆系知識家

丑為醜的簡體字。 圖擷自繁簡轉換王
丑為醜的簡體字。 圖擷自繁簡轉換王

小米手環 小米 智慧手環

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