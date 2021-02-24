售價曝光！Sony揭曉更輕盈、更小的全片幅電影製作攝影機Cinema FX3

在先前預告後，稍早正式隸屬Cinema FX系列的Cinema FX3，同時也藉由類似α7c機身設計，實現更小型的專業電影拍攝裝置。

而為了確保長時間錄影穩定性，Cinema FX3也如先前傳聞加入主動散熱機制，藉此對應長時間錄製4K 10bit 4:2:2影片需求，但並未像近期同樣對外發表的α1旗艦相機可對應8K錄影功能，主要還是考量產品定位。

至於感光元件採用與α7s III相同的1200萬畫素規格，可對應更高感光度與低照度畫質表現，全畫素情況下可對應4K@60fps，以及裁切後的4K@120fps影片拍攝，但藉由主動散熱機制能比α7s III對應更長影片拍攝。

機身採用鎂合金材質打造，同樣具備防塵、防水設計，主動散熱機制部分也針對極端環境下做了防護設計，並且透過Z型電池供電運作，另外也搭載機身防震，可配合鏡頭防震讓影片能以更穩定形式錄製。

另外，在機身設計部分則貼近α7s III與α1，但並未包含機頂軍艦部，因此整體也像是先前推出的α7c，同時也未搭載電子觀景窗，主要透過能以多角度翻轉使用的LCD螢幕進行取景，不包含電池的整體重量約為715公克。

而在錄影過程，包含正面、錄影鍵、機頂熱靴下緣等處都會發出紅光作為提示，機身則搭載雙記憶卡槽，同樣支援CFexpress Type-A與SDXC記憶卡規格，另外也搭載標準HDMI輸出埠。

機身同時可以透過機頂熱靴掛載穩定架，另外也能裝載四聲道收音麥克風、SSD，或是配合轉接方式使用更多錄影配件。

售價部分，Cinema FX3預計以3899美元價格銷售，預計在今年3月進入市場銷售，同時建議售價也僅比α7s III在美國市場售價的3498美元增加400美元，但比近期揭曉的α1低廉許多。

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