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Gogoro VIVA MIX混搭亮相！切入5萬元至8萬元區間的白牌車使用需求

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告後，Gogoro終於揭曉全新電動車車款Gogoro VIVA MIX，標榜結合Gogoro 1的皮帶驅動系統設計，並且採用Gogoro 2相同的鋁合金水冷永磁封閉式同步馬達，以及兩組電池供電驅動設計，同時更融合Gogoro 3開始導入的PP材質車殼設計，更加入Gogoro VIVA採用的POP模組化設計，藉此呼應「MIX」名稱。

Gogoro VIVA將自成一個家族系列

其實在Gogoro VIVA推出後，就有不少人猜測是否會藉由Gogoro VIVA基礎打造動力更高版本，同時讓可突破時速最高在每小時52公里左右的限制。而此次正式揭曉的Gogoro VIVA MIX，顯然就是呼應此類使用需求。

依照Gogoro說明，Gogoro VIVA MIX以「隨變我都行」作為宣傳主軸，意味這款車輛將能滿足更多大眾使用需求，並且可透過豐富配件客製化個人風格，同時也藉由補助前車款價格僅從新台幣5萬9980元起跳，以台北市政府補助後車款僅從新台幣4萬980元起跳，藉此鎖定新台幣介於5萬元至8萬元區間的白牌動力車輛更換需求。

同時，相較Gogoro 1、Gogoro 2與Gogoro 3鎖定清楚市場定位，Gogoro產品長彭明義表示Gogoro VIVA MIX與先前推出的Gogoro VIVA將會同屬一個家族系列，並且鎖定有趣的騎乘使用體驗需求，同時也會區分不同產品等級定位，因此Gogoro VIVA MIX可視為Gogoro VIVA強化版本，同時也搭載更多消費者敲碗設計與功能。

透過混搭魅力吸引更多目光

在動力部分，Gogoro VIVA MIX採用等同Gogoro 1配置與Gates合作碳纖維皮帶驅動設計，動力部分則採用與Gogoro 2相同的G2鋁合金水冷永磁封閉式同步馬達，同時動力輸出曲線則與Gogoro 3相近 (約6kW)，並且透過兩組電池供電驅動更高動力輸出設計，另外也搭配Gogoro 3開始採用的PP材質車殼設計，以及源自Gogoro VIVA的POP模組化設計，讓使用者能搭配超過70款配件組合，藉此創造個人風格。

設計部分，Gogoro VIVA MIX以1230mm短軸距打造，方便使用者駕馭、牽行，並且在車架剛性比Gogoro 2提高12%，同時維持前後各50%配重比例，讓騎乘時可呈現更穩定的騎士三角，另外也實現同級距車款最少簧下重量，配合、加長1公分前避震形成、輕量化鋁圈與74.5公分車高，讓使用者更容易操作，椅墊長度更達730mm設計，加上壓彈設計的後腳踏，更方便雙載使用。

實用設計部分，則包含增加前置物架與USB充電孔，以及23.9公升大的車廂置物空間，另外也提供Gogoro VIVA沒有的倒車功能，並且透過配置低阻力斜齒齒輪設計的FLO Drive傳動系統，讓騎乘更舒適，配合使用與Gates合作的碳纖維皮帶，更能對應更安靜的騎乘體驗，而後擋泥板部分也重新做了調整，避免在雨天時造成泥水噴濺。

安全部分，則是採用與Gogoro 1相同、一樣與歐司朗合作的6212燭光近光燈，並且搭配全車環景LED燈光增加夜間可辨識度，原廠輪胎部分則與馬吉斯合作增加20%抓地力表現的電動機車專用胎MA-EV，搭配前後雙碟煞與SBS同步煞車功能，讓使用者能對應各種突發煞車需求。

Gogoro VIVA MIX總計推出基礎的Basic版本、搭載卡片感應開啟的Keyless版本，以及搭載FLO Drive傳動系統設計的Belt版本，前面兩款主要在是否支援卡片感應啟動，以及車款顏色差異，均維持採用鏈條傳動系統設計，並未搭載前置物架與USB充電孔設計，而Belt版本則是換上皮帶傳動設計，同時提供所有設計功能，更提供雷鬼棕、電音藍、放克紫、饒舌紅、合聲白、節奏灰等6款顏色選擇，每不同顏色款式更對應不一樣的啟動與關閉音效，另外更分別以四種顏色混搭。

新版系統更新加入更多便利功能，配合新車超前佈署服務項目

配合此次新車推出，Gogoro也宣布將推出新版iQ System 6.5版本，預計可讓同時擁有多台Gogoro車款的使用者，能透過單一手機上的App管理所有車款，同時也強調先前在6.0版本加入的車輛雨天智慧模式，透過手機與中央氣象局、Open Weather資料連動，即可判斷是否會下雨，進而將車輛動力輸出模式進行調整，讓使用者更放心在雨天時騎乘車輛。

至於因應Gogoro VIVA MIX即將上市，彭明義更強調從車輛規劃打造時，就是以未來市場使用車輛會大幅增加，因此在前置作業就先完成增加各地區GoStation換電站數量，確保能讓使用者換到電力充足的電池，同時也持續調整後續保養、維修資源，讓使用者在星期天也能順利預約服務，甚至可透過24小時全年無休的線上客服尋求協助。

為了吸引更多人購車，Gogoro VIVA MIX不僅將補助前車價控制在新台幣59980元起跳，補助後車款更可降至新台幣40980元，另外還能配合Gogoro新推出的睿智選服務，讓使用者能依照個人需求選擇A套餐—全民GO電動、B套餐—零元搶先GO，以及C套餐—銀行一起GO，分別提供前三年每月僅需支付899元、每月以1285元分期付費，或是以各家合作信用卡以12期零利率分期購車，甚至更與永豐銀行合作10萬元的購車貸款方案，而先前與兆豐銀行合作的聯名卡也會持續提供優惠。

目前掛牌上市並非首要目標

雖然目前整體而言仍處於虧損狀況，但Gogoro執行長陸學森強調目前公司處於正確發展方向，並且依照既定目標持續前進，同時在目前越來越多車廠表明將進軍電動車市場，Gogoro更有信心能在未來站穩腳步。

不過，陸學森也表示掛牌上市並非當前首要目標，主要還是會先完成現有規劃，同時也強調目前投資者對於公司營運發展均正向看待。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Gogoro 電動車

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