Tesla開始在台推動第三代壁掛式充電座 銜接家中充電需求

除了日前宣布將在今年於台灣北、中、南地區規劃增加13座超級充電站，Tesla今日 (2/23)針對目前在台灣地區推廣充電座架設佈署說明中，表示已經在台灣地區安裝超過9000組對應家用充電需求的壁掛式充電座，同時提供電動車充電友善社區也已經超過1800處，不僅新建大樓管委會願意安裝Tesla充電座，就連超過數十年屋齡的老舊社區也有不少人選擇安裝家用充電座。

依照Tesla說明，目前台灣地區已經由台電單位針對電動車充電需求調整相關法規，因此基本上在申請架設過程並不會有太大問題，比較會有影響的多半是在管委會不同意，其中更包含社區僅有少數車主情況，就會造成每位車主需要負擔費用相對提高，或是車主認為上班或平常會較頻繁前往地點就有足夠充電座可用的話，可能也會影響安裝家用充電座意願。

以此次介紹的第三代壁掛式充電座來說，單就充電座本身就需要花費至少新台幣1萬9000元以上，線材部分更視實際拉線長度計算，前後大概也需要花費新台幣3萬元以上，加上安裝過程可能會依照實際狀況增設無熔絲開關、用電擴增申請，或是配合立柱使用，以及施工所需費用，對於不少社區僅有少數車主情況，可能會有不少費用負擔。

▲Tesla第三代壁掛式充電座

不過，Tesla強調家用充電座使用便利特性，相比旅行用充電座必須配合一般電力插座使用，對於許多社區地下停車場不見得會有可供使用的插座設計，顯然就不是很方便，同時也強調若社區設置Tesla家用充電座，會有更大機會吸引Tesla車主購屋，同時也能帶動社區房屋轉讓行情，並且讓地下停車場能降低傳統燃油車排放廢棄造成空氣混濁情況。

而針對地下停車場架設需求，Tesla強調現有家用充電座可以採用壁掛或配合立柱方式使用，同時充電線材也能透過地面埋線，或是透過懸掛方式使用，因此就算車位採用機械式停車場形式設計，依然可以順利架設安裝。

▲直接插入即可充電

▲第三代壁掛式充電座依然採用特規接頭進行充電

▲在常見社區大樓配置的機械式停車位，或是一般平面停車位均可安裝第三代壁掛式充電座

▲第三代壁掛式充電座也能用於一般戶外停車場充電需求

同時，Tesla也說明安裝充電座訴求包含符合法規、安全防護及安裝美觀，在台灣地區會透過通過Tesla定期訓練、具備國家執照認證的15間在地廠商提供規劃與施工服務，並且以符合政府法規、使用大廠指定使用纜線方式進行安裝，藉此確保車主充電使用安全。

第三代壁掛式充電座使用特性部分，在使用60安培無熔絲斷路器情況下，最高可輸出48安培充電電流，配合220伏特電壓輸出時可對應10.5kW充電功率，每小時充電時間分別可讓標配48安培車載充電器的Model S行駛48公里，或是讓同樣標配48安培車載充電器的Model X行駛40公里，而同樣標配48安培車載充電器的Model 3 Long Range，或是Model 3 Performance則可對應60公里行駛距離。

跟先前壁掛式充電座不同之處，除了在輸出電流加大，第三代壁掛式充電座更加入Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz連接功能，讓車主在充電過程就能透過連網接OTA韌體更新。

▲透過Tesla專屬App掃描QR Code，即可快速與充電座建立連結

▲透過管理充電座使用模式

另外，針對大型賣場、百貨公司架設需求，除了會以相同標準進行施工，未來更計畫依照需求提供電力共享、收費充電功能，其中電力共享部分可依照需求調整輸出電流，而收費充電部分則可加入諸如悠遊卡、Apple Pay等第三方感應支付方式，確認完成付費後才能進行充電，讓賣場等經營者能以此回收電力支出費用。

至於在美國等市場已經推行使用的Powerwall儲電使用設備，目前仍未有在台灣地區推行計畫，主要原因在於台灣電力使用費用相對低廉，因此不像美國等市場會有更顯著使用需求，但目前這部份都還在觀望階段。

▲Tesla希望能讓車主更方便在家充電

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》