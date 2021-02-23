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疑似蘋果AirPods 3耳機諜照曝光！最快下個月發布
從去年就一直流傳「入耳式AirPods 3」謠言，AirPods 3 外觀將大變！採更好的 SiP 系統級封裝設計。傳言AirPods 3結合了AirPods 1代、2代的優勢，開放式的耳機結構將帶來更輕鬆舒適的佩戴體驗，長時間佩戴也不會有壓迫感。
人們普遍預計AirPods將在今年更新，推出全新的AirPods Pro風格設計。今天在網路上傳出的諜照，為我們提供了重新設計的AirPods的第一張實拍圖，突出了矽質耳尖、重新設計的充電盒等。彭博社率先報導了蘋果推出新款入門級AirPods的計劃。這些AirPods將採用更短的柄和可更換的耳尖。
這裡最大的變化是，這意味著AirPods 3將採用入耳式設計，而不是像目前的AirPods那樣放在耳朵上。AirPods 3的設計明顯受到AirPods Pro的啟發。它們的特點是採用了較短的柄，並採用矽耳尖的入耳式設計。充電盒也經過了重新設計，體積略小，更窄。
第二代AirPods是在2019年3月20日發布，按照蘋果更新週期，最快有可能在下個月發布新一代AirPods藍牙耳機。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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