iCloud怎樣訂閱最省錢？從50GB到海量2TB 省錢升級容量靠這招

對於 iPhone、iPad 的重度使用者來說，相信一定對 iCloud 不陌生，但如果是剛從 Android 陣營跳槽到 Apple 裝置或仍不清楚它妙用之處的讀者，就有必要好好認識這個由蘋果提供的雲端服務功能。

實際上 iCloud 不僅提供 Drive 雲端空間，它更是一項可以讓你在各種 Apple 產品中無縫接軌且接續使用的一項好用服務，透過一組 Apple ID 來登入管理，即可貫穿所有 Apple 設備，無論是跨裝置進行檔案同步、雲碟、協同作業或備份等，都能由 iCloud 來達成，它不僅為我們的工作與生活帶來便利性，如果懂得善用 iCloud 儲存空間，將文件檔案儲存在雲端，釋放裝置上的空間，無形間還能替果粉們省荷包！

本篇主題學習將一一為讀者介紹 iCloud 儲存空間的訂閱方案及常見問題，同時一併分析出最合適與划算的加值方案選擇。

雖然 Apple 在2011年就推出了 iCloud 服務，讓使用者可以在電腦與行動裝置間同步與備份資料，但當時在電腦端卻侷限於 iWork 及 iPhoto 等蘋果官方的程式應用，難以透過第三方軟體直接取用 iCloud 的資料同步功能，便利性遠不及 Dropbox 或 Google Drive 雲端硬碟，直到 iOS 8和 OS X Yosemite 推出後， Apple 才進一步升級 iCloud Drive 附屬服務，不但功能獲得解放，賦予各類文件檔案儲存的彈性自由，取用資料不必再經由蘋果官方軟體，而且非 iPhone 原生支援的檔案格式也能放進去，實用度大增之外，在跨裝置操作順手度方面，iCloud 還能比其它第三方雲端 App，節省下載檔案和限定應用程式開啟檔案的過程，整體更直觀簡單。

iCloud 服務的應用範疇相當廣，其最主要涵蓋 iCloud Drive、Safari、備忘錄、聯絡人同步、行事曆與提醒事項等跨裝置同步功能。

Apple的「包租公」訂閱服務策略

因應近年來智慧型手機創新力道疲弱，外加蘋果手機一年比一年貴，使得消費者換新機的頻率不如以往，一年一換的消費模式不再，硬體銷售數字也跟著下滑，使得蘋果改變商業模式，從近年來蘋果推出的新產品來看，不難發現焦點已轉向「訂閱服務」和內容商店，以 iCloud 儲存空間為例，考量到蘋果用戶被鎖定在相對封閉的iOS生態系統中，多數使用者不願意冒險將自己的照片、音樂等檔案，搬移到另一個競爭平台上，因此習慣將原機檔案保存在裝置中，並透過 iCloud 雲碟備份保管，當免費的5GB iCloud 儲存空間逼近臨界值，這時除了刪除檔案，便是透過付費來擴增 iCloud 可用空間，長此以往，一方面藉由每月收取租金獲利，二來就消費者角度，則不失為便利且安全的雲存選擇。

Apple iCloud 一開始註冊時，便提供5GB免費儲存空間，若要增加容量，也有提供付費增額的服務。

付費升級 iCloud 空間的必要性

事實上，付費擴增 iCloud 儲存空間與否，仍需視個人使用情況而定，當然，最直接的判斷方式就是當裝置容量已滿，只得將文件檔案存放在雲端，藉此來釋放裝置儲存空間，不過有鑑於 iPhone 手機容量越出越大，許多人會選擇購買大容量來滿足與日俱增的照片和檔案儲存需求，但隨著 iPhone 價格跟著水漲船高，除非是需要經常拍攝4K影片或安裝容量特大的 App，否則購買小容量新機、搭配月租大容量 iCloud 空間，會是更划算的選擇。再者，如前述提及，iCloud 不僅有跨裝置同步功能，更可作為 iOS 裝置備份與回復用途，因此，若手機容量已被經年累月的照片、影片即文件堆滿，卻又不想花時間將檔案移轉到電腦中，又或認為儲存在 OTG 隨身碟或外接硬碟有壞軌風險，那麼付費升級 iCloud 將是最佳選擇。

只要曾經在 iPhone、iPad 上執行 iCloud 備份處理，日後不論是換機、遺失或機器損壞，都可以重新找回最近一次的備份資訊，重要性非同小可。

簡單明瞭的iCloud訂閱方案

每當在 Apple 裝置上，註冊登入一個 Apple ID，便能享有5GB的免費 iCloud 儲存空間，如果需要更多 iCloud 儲存空間，亦可透過 iOS 裝置、Mac 或 PC 快速升級，而目前 iCloud 的收費機制主要以「月繳」型式，其個人型 iCloud 付費訂閱方案，一共分成三種選擇：包含月付30元擴增享有50GB容量、月付90元獲得200GB空間、月付300元直升海量級2TB，三者間僅存在著可儲存的空間大小差異，並無額外的功能使用權限差別。值得一提是，當使用5GB免費 iCloud 儲存計劃的用戶，首次升級至更大空間，則可享有首月免費的升級優惠。

原廠預設的 iCloud 免費空間只有5GB，若須購買更多空間，可直接在手機中更改儲存空間方案。

果粉家族適用方案

除了個人的 iCloud 儲存空間方案之外，如果全家人都是果粉，每位成員手邊至少正在使用一台 Apple 行動裝置，那麼或許與家人共享 iCloud 儲存空間，會是更超值的選擇。目前在蘋果的「家人共享」項目中，允許最多五位家庭成員共同使用許多蘋果所推出的訂閱服務內容，諸如 iTunes、Apple Books、App Store 購買項目、Apple Music家庭訂閱、Apple News+訂閱，以及 選擇共享「200GB或2TB」的 iCloud 儲存空間方案，成員間不必使用共用帳號，只要由家人中一位發起人，從任一蘋果設備為家庭群組設定「家人共享」，並邀請成員加入，同時每月完成信用卡扣款即可。

善用「家人共享」功能，就能與最多5位家庭成員共同擁有一個200GB 或2TB的 iCloud 儲存空間，一次消費、家人共用！

小容量新機配大雲端空間，這樣「訂閱」最激省

蘋果 iPhone 11全系列手機在上月底開賣，對於有換機需求的消費者，勢必在機型顏色和容量選擇上天人交戰一番，畢竟容量每跳一級價格可說天差地遠，若想以最經濟實惠方式入手新手機，那麼筆者建議可以選購小容量手機，搭配訂閱大容量 iCloud 雲端空間。從簡單的數學計算來看，今年的 iPhone Pro 64G 和 256G 空間相差約200GB、價差為5,500元，換算成月租 iCloud 200GB 方案約可用61個月(5年)，若以平均3年換機頻率換算，選擇 iPhone Pro 256GB 定價是41,500元，而 iPhone Pro 64GB加上 iCloud 200GB 乘上36個月為39,140元，買256GB反而貴上2千多，當然，如果 iCloud 50GB 就足夠的話更划算。另外，如前面所述，升級家人共享 iCloud 200GB 空間，平均每人每月最低15元就可多出33GB容量，而且即便只有四人合湊，也可用比原價更便宜的月租費，享用到 iCloud 50GB空間。

筆者整理了關於多數消費者在升級、降級或與家人合購 iCloud 時，可能都會碰上的問題或疑惑，基於 Apple 是一家全球性的外商公司，目前在台也有兩間直營門市，不論售後服務或問題解解決上都有一套機制，許多疑難雜症也都能在蘋果台灣官網上獲得完整的解答。

Q：開啟iCloud照片後，是否還需要定期清理手機中的照片？

一般來說，消費者開啟 iCloud 功能後，便能自動將所有照片和影片上傳，並儲存在 iCloud 上，以利日後從任何裝置上瀏覽、搜尋和分享，當於手機中開啟 iCloud 照片設定頁面時，下方即可選擇「最佳化儲存空間」來讓裝置上的照片以最佳化的解析度來來保存於手機中，卻只占據很少的空間，如此一來，不必擔心空間一下子被照片和影片檔占滿，自然省去定期清理的動作。

選取「最佳化iPhone儲存空間」後，當手機容量不足時，iCloud 照片會自動將照片和影片檔降為細節少的小圖檔，後續可從雲端空間下載回完整檔。

Q：若從50GB空間降級回復成5GB後，原先儲存在雲端上的資料是否仍會保存？

基本上在進行降級前，要先注意 iCloud 上的佔用空間是否低於所要降級的容量以下，當 iCloud 內容超過可用儲存空間，可能會導致 iCloud 無法完成降級的狀況，並且在選擇降級後，要盡快透過其他方式備份，否則當空間降下來後，新照片和影片無法再上傳到「iCloud照片」，檔案不會上傳至「 iCloud 雲碟」，iCloud 雲端「訊息」不會更新，iOS 裝置也不會再進行任何備份，其他 iCloud App 和文字訊息也無法在裝置間保持最新狀態。至於雲端中所保存的資料，在經過一定時間後也會自動被砍檔。

當選擇降級方案時，若檔案所占空間高於降級後的儲存容量，iPhone 會跳出警示視窗，提醒使用者在方案到期前需進行資料刪除，或換至空間充足的方案。

Q：當與家人共享iCloud空間，我的資料是否會被家人看到？

當與家人共享 iCloud 儲存空間方案時，個人照片和文件仍然保有隱私，而且每個成員在 iCloud 中都可繼續使用自己的帳號，就像擁有自己的儲存空間方案時一樣，家人共享僅會一起享有 iCloud 儲存空間方案中的200GB或2TB的空間，除非你選擇要共享的內容，否則家人是不會看到個人在雲端上儲存的東西。

透過手機「設定、Apple ID、iCloud、管理存儲空間、家庭用量」路徑，可以查看各個成員已占用的容量，但除非開啟共用權限，否則成員各自儲存的具體內容，其他成員無法查看。

想要設定或加入「家人共享」群組，首先，每一位成員的蘋果裝置作業系統版本須使用 iOS 8以上或 OS X Yosemite 以上版本，才能設置家人共享功能，而且家庭成員中必須要推派一名成年人來發起組織家庭的邀請，在初次設定時，發起者手機須綁定一張可付款的信用卡，並選擇升級至200GB或2TB的 iCloud 儲存方案，完成後該名發起人的身分則會變成組織者的角色，並由組織者依序加入家庭成員。

步驟1.首先，開啟「設定」、點入最上方「大頭照」進入 iCloud。

步驟2.點選「設定家人共享」。

步驟3.點擊「開始使用」。

步驟4.選擇購買「200GB」或「2TB」的 iCloud 儲存空間方案。

步驟5.最後輸入 Apple ID 密碼來完成升級。

如果讀者已是成年人，且要發起「家人共享」的組織群組，便可從裝置的「設定」或「系統偏好設定」，為現有的家庭成員設定共享的儲存空間。目前邀請加入的方式共有三種：第一是利用「iMessage訊息」通知，第二當家庭成員剛好在附近，那麼可直接以「親自邀請」方式，輸入對方 Apple ID 帳號密碼立即加入，第三是針對13歲以下的家庭成員進行「建立兒童帳號」的選項，如此一來，日後即使孩童的 Apple ID 是建立在自己的帳密下，但每當於 App Store 消費時，都會因「購買前詢問」功能被開啟，需要父母帳號的認可才能完成消費下載程序，以免孩童誤載不良軟體。

步驟1.若要邀請加入家庭成員，首先依照「設定、iCloud、家人共享、加入家庭成員」路徑，直到畫面出現三種邀請選項。

步驟2.若選擇透過「iMessage訊息」邀請，輸入成員手機號碼後號碼後，對方便會收到邀請通知，點入連結，並選擇「接受」家人共享邀請、完成確認帳號即完成。

步驟3.若透過「親自邀請」，則請對方直接輸入自己的 Apple ID 帳密即可。

步驟4.若家庭成員未滿13歲，則需先行「建立兒童帳號」，完成一連串的 Apple ID 創建、兒童家長/監護人驗證噢購買前詢問等設定即可。

步驟5.最後，當成員成功加入「家人共享」群組後，仍須於「設定、iCloud、管理儲存空間」路徑中，從原先方案改選「使用家庭儲存空間」。

當原先是「家人共享」群組中的一份子，日後想要退出時，只要已年滿13歲，就可以從家庭群組移除自己，而退出後要特別注意是，你的 Apple ID 也會自動從家庭群組中移除，這也代表著無法再存取任何由家庭群組共享的服務，包括 Apple Music 家庭訂閱或是共享的 iCloud 儲存空間方案，同時也會連帶從家庭群組的「尋找我的iPhone」列表中移除，並停止與家庭成員共享的位置，如果原本家庭群組可共享 iTunes、 Apple Books 和 App Store 購買項目，也會立即停止共享這些項目到你的裝置上。

步驟1.如果要退出家庭群組，首先前往「設定」、點擊「你的名稱」。

步驟2.接著進入「家人共享」。

步驟3.點選你個人的「帳號/名稱」。

步驟4.接著，選擇下方的「退出家人共享方案」，並於跳出視窗中按下「退出」即可。

步驟5.退出後，你的 iCloud 儲存空間會自動降回5GB，若檔案內容大於 iCloud 可用儲存空間，則需立即升級個人儲存方案。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》