糗大！蘋果新品螢幕驚現粉紅色外星光點 官方回應了

蘋果新品M1版的Mac Mini出現災情！外媒《MacRumors》揭才剛上市3個月的Apple M1處理器版的Mac mini，傳出出現Bug情形，透過HDMI線連接螢幕後，螢幕竟出現一排排類似外星光點般的粉紅長方形點點。針對此傳聞，蘋果官方已回覆，由於軟體出現Bug才會有此問題，會在下一版的 macOS Big Sur 11.3 更新中修復。

在外媒報導前，許多蘋果迷早在去(2020)年年底，該產品剛推出之際就在《Reddit》論壇抱怨過該問題，還有網友在《MacRumors》報導下方留言，po出「粉紅頑皮豹」影片調侃蘋果工程師，認為「這bug顏色選得不錯」。這樣的現象只有出現在以M1版的Mac mini，使用HDMI傳輸線直接連上螢幕才會發現，網友發現，若改用USB-C線或Thunderbolt接口轉接螢幕，就不會有問題；也有人說，該問題並非一直存在，只要在粉紅光點出現時，將顯示器與M1 Mac mini斷開再重接，或將螢幕電源關閉再次打開，類似外星般的光點就會消失。

蘋果官方建議，用戶可將Mac mini改為睡眠模式，等待兩分鐘後再度喚醒，接著再拔下HDMI連接線重接，並於「系統偏好設定」->「顯示器」項目中重新調整解析度，就能暫時解決此問題。