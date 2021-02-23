三星下一款智慧手錶 可能恢復採用Android作業系統

相關消息指稱，三星有可能在下一款智慧手錶重新採用Android作業系統，而非旗下從2014年以來持續使用的Tizen作業系統。

依照Sammobile網站取得消息指稱，三星有可能在下一款智慧手錶改回使用Android (即Wear OS)作業系統，藉此取代既有使用的Tizen，原因則與第三方應用程式支援數量有關，同時也因為Google持續在智慧穿戴裝置使用作業系統投入不少心力，使得新版作業系統更符合穿戴裝置使用。

三星是從2014年推出Gear 2等產品後，便開始將Tizen作業系統應用在智慧手錶裝置，並且針對智慧手錶搭載圓形錶面最佳化操作介面，例如使用者能透過實體或虛擬錶環介面操作手錶功能，同時也標榜Tizen採用相對輕量架構，因此能對應更快執行效率與更長電池續航表現。

而若三星是基於第三方應用程式數量，進而決定改回使用Android作業系統，更代表對應手錶使用的Tizen作業系統在第三方應用程式支援數量相對不多，難以吸引更多消費者使用。

不過，若三星確定在新款智慧手錶裝置採用Android作業系統，意味必須遵循Google設計規範，但如同Android TV並未開放OEM廠商採用客製化介面，目前Google在Waer OS也同樣未開放客製化介面設計，除非在與三星恢復合作之後有不同作法。

至於若在穿戴裝置恢復合作，或許接下來三星也可能在電視產品恢復與Google合作，但目前並未有進一步消息透露是否有此可能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》