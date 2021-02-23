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新款MacBook Pro將移除Touch Bar介面 可能成為「額外提供選項」

聯合新聞網 / 楊又肇

依照彭博新聞記者Mark Gurman取得消息，以及先前天風證券分析師郭明錤報告說法蘋果考慮在新款MacBook Pro機種移除Touch Bar觸控介面設計。

Touch Bar觸控介面設計最早在2016年出現於新款MacBook Pro，目的是為了讓使用者能藉由觸控介面快速操作App內特定功能，例如在Safari瀏覽器快速開啟分頁，或是在郵件中快速新增寄信內容等，甚至後續也由開發者提供諸如利用長條狀OLED顯示面板打造電子寵物等趣味應用。

不過，若以實用層面來看，不少使用者其實對於Touch Bar感到排斥，許多原因與容易誤觸、觸控感受不實際，同時也有不少看法認為快速鍵使用模式相對方便，因此在選購時多半傾向選擇未搭載Touch Bar版本的MacBook Pro。

但偏偏蘋果在產品設計僅在入門款定位的MacBook Pro提供純鍵盤按鍵配置選項，高階定位的MacBook Pro均預設搭載Touch Bar介面設計。

或許是為了吸引更多人選購高階款MacBook Pro，因此蘋果接下來有可能會在MacBook Pro取消搭載Touch Bar介面設計，但也有可能採取額外提供無Touch Bar介面設計的選項，讓使用者更方便挑選。

在接下來預計推出的新款MacBook Pro，預期會以高階定位機種更新為主，其中可能會在現有13.3吋MacBook Pro升級為14吋，而16吋機種未來預期會取代現有15.6吋版本，同時也會換上效能更高的Apple Silicon處理器，但也會保留提供搭載Intel處理器版本。

此外，蘋果也可能如傳聞將新款MacBook Pro換上mini LED螢幕面板，同時也可能回歸採用磁吸固定的MagSafe充電介面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 觸控面板 MacBook Pro

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