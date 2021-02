三星眼鏡裝置「Glasses Lite」 可能將與蘋果、Facebook競爭

除了Facebook計畫與雷朋合作打造智慧眼鏡裝置,以及蘋果計畫推出對應擴增實境功能的眼鏡裝置,三星顯然也計畫推出旗下智慧眼鏡產品。

雖然三星過去曾以Gear VR裝置搭配手機對應虛擬實境互動體驗,最終卻因為市場未能形成明顯需求而作罷,但顯然三星並未放棄發展眼鏡類型的智慧穿戴裝置。

在去年CES 2020以外骨骼機器人設備GEMS說明體驗生活應用時,三星便藉由一款貼近太陽眼鏡般的頭戴裝置,讓使用者能結合擴增實境內容,配合外骨骼機器人連動進行身體機能訓練,但後續並未針對款頭戴裝置作具體說明。

不過,在稍早Twitter用戶@WalkingCat釋出影片內容,則顯示三星此款眼鏡類型的頭戴裝置將以「Glasses Lite」為稱,並且可對應虛擬螢幕形式使用,並且能啟用自動調整顯示亮度的太陽眼鏡模式 (Sunglasses Mode),以及混合實境使用模式,並且支援影音通話、擴增實境應用體驗,至於互動方式同樣也是透過手勢識別操作。

and..... this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb

— WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021