三星眼鏡裝置「Glasses Lite」 可能將與蘋果、Facebook競爭

除了Facebook計畫與雷朋合作打造智慧眼鏡裝置，以及蘋果計畫推出對應擴增實境功能的眼鏡裝置，三星顯然也計畫推出旗下智慧眼鏡產品。

雖然三星過去曾以Gear VR裝置搭配手機對應虛擬實境互動體驗，最終卻因為市場未能形成明顯需求而作罷，但顯然三星並未放棄發展眼鏡類型的智慧穿戴裝置。

在去年CES 2020以外骨骼機器人設備GEMS說明體驗生活應用時，三星便藉由一款貼近太陽眼鏡般的頭戴裝置，讓使用者能結合擴增實境內容，配合外骨骼機器人連動進行身體機能訓練，但後續並未針對款頭戴裝置作具體說明。

不過，在稍早Twitter用戶＠WalkingCat釋出影片內容，則顯示三星此款眼鏡類型的頭戴裝置將以「Glasses Lite」為稱，並且可對應虛擬螢幕形式使用，並且能啟用自動調整顯示亮度的太陽眼鏡模式 (Sunglasses Mode)，以及混合實境使用模式，並且支援影音通話、擴增實境應用體驗，至於互動方式同樣也是透過手勢識別操作。

and..... this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

實際上，三星在2019年時就已經傳出申請智慧眼鏡相關設計專利，甚至在2016年時也曾申請智慧隱形眼鏡設計專利，但目前並未有具體設計產品問世，同時三星也未針對智慧眼鏡裝置消息作任何回應。

目前包含微軟、Google、Magic Leap，以及Facebook在內業者都已經著手打造眼鏡類型的智慧穿戴裝置，而蘋果也有不少消息傳出著手打造一款支援擴增實境使用的眼鏡裝置。

不少看法認為，未來智慧眼鏡將會成為下一個改變運算使用方式的裝置，一如目前普遍使用的手機產品改變運算體驗。另一方面，Qualcomm也預期日後智慧穿戴裝置將會有更大發展動能，雖然目前還不明顯，但預期未來將會成為主流使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》