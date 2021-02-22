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新款VAIO Z全機採碳纖維材質打造 可承受127公分垂直距離掉落衝擊
延續過往VAIO Z強調輕薄堅固設計，VAIO稍早在日本推出新款全機以碳纖維材質打造機身的更新款式，其中採用Intel第11代Core H系列處理器，而14吋機身僅有958公克，並且可承受127公分垂直距離掉落衝擊防護。
過去因為碳纖維材質難以凹折加工，因此多半應用在全平面，或是造型相對簡單的設計。用在筆電產品的話，則多半出現在筆電上蓋，或是鍵盤表面。
而此次與日本東麗 (TORAY)合作開發技術，使得新款VAIO Z連機身框架也能藉由碳纖維材質輕量化，並且實現抗摔衝擊特性，不僅讓機身重量降低至985公克，同時也能對應127公分垂直距離摔落防護。
至於硬體部分則最高可採用Core i7-11370H處理器規格，記憶體最高可搭載32GB，以及2TB SSD，顯示螢幕則可選擇4K HDR或1080P解析度規格。電池續航表現部分，使用1080P顯示螢幕最長可達34小時，4K HDR螢幕規格也能對應17小時電池續航時間，內建顯示則採用Intel Iris Xe顯示模組。
至於連接埠部分，則分別搭載USB-C、HDMI、耳機孔，但同樣搭載類似華碩在ExpertBook採用的視訊鏡頭實體遮片、人體自動感知設計，藉此對應商業使用需求。
目前VAIO Z具體售價尚未公布，但預期將會從27萬日圓起跳，換算成新台幣售價約為7萬3000元左右。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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