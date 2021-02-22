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亞馬遜透過集資方式打造創新設計產品 首波推出咕咕鐘、智慧營養秤與便利貼印表機

聯合新聞網 / 楊又肇

亞馬遜過去藉由「Day 1」計畫以少量形式讓特定用戶嘗試新品，確認用戶反饋意見後才決定是否推出正式產品的作法，目前更藉由全新「Build it」計畫打造更具創新設計產品，藉此嘗試不同市場發展機會。

而此次藉由「Build it」計畫推出的三款產品，分別是咕咕鐘、智慧營養秤，以及便利貼印表機，並且透過集資方式對外吸引消費者支持，若在3月19日以前達成目標金額，就會讓這些產品進入生產階段，最快可在7月至9月間讓第一批支持的消費者收到產品。

另外，實際消費會在產品有實際進入生產階段才會進行扣款，因此如果支持產品最終未能達成目標金額的話，自然也就不會扣款。透過這樣的方式，對於亞馬遜而言依然可以透過書面資料吸引消費者支持，即便無法順利吸引市場支持的話，最終也不會造成太大成本虧損。

至於此次推出的三款產品都能與亞馬遜Echo裝置連動，其中咕咕鐘必須在距離10公尺內才能與Echo裝置連動使用，可以透過內建LED螢幕顯示提醒時間、設定計時器，或是透過內建喇叭播放聲音。

便利貼印表機則是以熱感應方式列印內容，能與Echo裝置連動列印提醒事項、購物清單、食譜，或是數獨內容，預設提供黃色便條紙，亞馬遜表示如果達成集資目標的話，將會推出其他顏色便條紙選項。

另外，智慧營養秤則提供一般物品秤重功能，並且能透過Alexa數位助理服務辨識可能涵蓋營養成分，並且能透過Echo裝置播報成分內容，或是透過Echo Show裝置直接顯示營養表。

建議售價部分，咕咕鐘售價為80美元，智慧營養秤建議售價為35元，而便利貼印表機建議售價則是90美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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