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微軟針對Xbox Series X|S等裝置使用需求 打造新款無線耳機

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟宣布將在3月16日推出適用於Xbox Series X|S、Xbox One，以及Windows PC與行動裝置的新款無線耳機，其中採用貼近Xbox Series X造形設計，並且強化聲音聆聽與使用體驗。

新款無線耳機除了能以藍牙連接，同時也支援有線連接使用方式，並且在框體設計採可上下調整的頭帶，以及大面積皮革包覆設計的左右耳罩，而內建麥克風則採可伸縮收納設計，使用者則可透過耳罩旋轉機構對應調整音量、麥克風收音等設定。

音效方面，此款無線耳機分別支援Windows Sonic環繞音效、Dolby ATMOS全景聲，以及DTS Headphone:X空間音效技術，麥克風則支援雙波束成形技術，以及背景聲音隔離效果，藉此讓使用者能透過耳機與線上隊友清楚溝通。

另外，使用者也能將無線耳機與手機配對連接，一旦在遊戲過程有手機來電時，即可快速透過耳機接聽電話。而使用者也能透過新版軟體調整耳機聲音平衡、低音強度，以及麥克風靈敏度與耳機燈光效果控制。

電力部分，則可對應長達15小時使用時間，並且支援半小時即可充入4小時使用時間電力的快充設計，完全將耳機電量充滿則需3小時。

此款無線耳機將在3月16日於全球市場推出，建議售價為99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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