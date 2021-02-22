超完整Windows 10備份及還原技巧 還你順暢穩定新系統

當順利安裝 Windows 作業系統之後，通常你和你的新電腦，會度過一段使用體驗相當愉快的蜜月期，然而隨著使用者反覆安裝移除各種遊戲、應用程式，原本穩定的系統，就會開始慢慢出現一些擾人的小毛病，如果你是歷代 Windows 的使用者，這樣的經驗一定不陌生。

不過這也不能全怪微軟，使用者自身的操作習慣往往亦佔了一部份原因，而到了 Windows 10這一代，要出現藍白畫面或死當的頻率其實已經是非常的低，就算系統真的出現執行不順的問題，微軟也提出許多應對的方式，讓使用者不必每次都得走到重灌這一步，只需透過簡單的手續，比如移除最近所安裝的更新檔、重設電腦或是從還原點還原，總之只要能讓系統回到先前運作正常的狀態的話，基本上就能夠解決大部分的系統問題，不過這些功能分佈在 Windows 設定內的不同地方，且用途有些許的差異，我們可依情況選擇要使用何種備份及還原方式。

有時我們並不清楚系統的問題，是因為單一應用程式的影響？或是多個應用程式長期互相干擾所造成的，例如同時安裝兩套以上的防毒軟體，或者是在舊版軟體尚未移除乾淨，就安裝同一套較新版本的軟體等等。這時我們可以透過「重設此電腦」來回復到 Windows 10系統剛安裝完成的原始狀態。也因此重設電腦與重灌相當類似，使用者所自行安裝的 Office、防毒等第三方程式，在重設之後皆會被移除，不過兩者之間還是有一點差別，使用者可選擇是否要保留個人檔案，此外如果你的 Windows 版本已經更新過，重啟電腦也會保留目前的最新版本，不用另外準備重灌用的安裝光碟，也不必重新下載更新檔。

步驟1.進入 Window 10設定頁面，點選「更新與安全性」。

步驟2.在左側點選「復原」，並在該頁面「重設此電腦」的項目按下「開始」。

步驟3.建議可選擇「保留我的檔案」以保留登入帳戶、個人檔案和設定，「移除所有項目」的結果與重灌類似。

步驟4.點選「要移除的應用程式的清單」可以檢視重設後會被刪除的本機程式。

步驟5.移除清單列表在重設電腦完成之後，會儲存到桌面以供查閱，按「返回」並按下「重設」即開始進行還原。

如果因為測試或其他用途，必須在電腦上安裝一些來源有疑慮的應用程式，例如來自中國的漢化版程式、電腦優化軟體等等，應該會發現部分軟體即使在移除之後，也難以完全從系統中清理乾淨，累積下來的殘餘檔案往往會拖慢系統，更怕會有資安的疑慮，但是又不可能每次安裝移除程式一次，就來重灌或重設系統，所以我們也可以運用 Windows 10內建的「系統保護」功能，在電腦運作正常時，先手動建立一個新的還原點，之後如果出現安裝程式衝突的問題，便可透過還原功能將其回溯到之前正常的狀態下，至於在建立還原點之後所安裝的程式，也會藉由還原而從電腦中移除。

步驟1.在桌面「本機」按下右鍵選擇「內容」，或按「Win」+「Pause」鍵打開系統視窗，按「系統保護」。

步驟2.檢視系統碟的保護設定是否開啟，如果已開啟可跳至步驟4，未開啟則點選磁碟後按下「設定」。

步驟3.點選「開啟系統保護」並設定系統保護的磁碟空間上限，按下「套用」並「確定」。

步驟4.按下「建立」並替還原點設定名稱，為已開啟系統保護的磁碟建立還原點。

步驟5.如果要進行系統還原，則從系統「更新與安全性」的「復原」按下「立即重新啟動」。

步驟6.在畫面出現的項目中選擇「疑難排解」。

步驟7.然後按下「進階選項」。

步驟8.在「進階選項」當中按下「系統還原」。

步驟9.接著會跳出另一個視窗說明「系統還原」僅針對最近安裝程式與驅動進行還原，不會影響個人檔案。

步驟10.選擇要還原的時間點，並可掃描受影響的程式，按「下一步」。

步驟11.按下「完成」並確認之後便會開始進行還原，所花時間依照目前系統與還原點的差異程度而定。

雖然透過 Windows 10系統中的「系統保護」功能，能夠解決系統近期突發性的小問題，但是如果想要保存時間跨度較長的還原點，就需要佔用更多的硬碟空間，所以如果你的電腦已經使用達一年以上，想透過還原點回溯到系統最佳狀態，其實是相當浪費空間的行為，所以這裡建議的作法，是在新電腦安裝完所有必須的更新及第三方應用程式之後，先進行一次系統映像備份，如此便可以像拍照一樣，紀錄下電腦的目前狀態，未來只要你的電腦沒有進行大幅度的硬體升級，例如更換主機板等等，便可從已備份的映像檔進行還原，將電腦回復到當時的最佳狀態。

步驟1.進入 Windows 設定頁面，並點選「更新與安全性」。

步驟2.在「備份」中「使用檔案歷程記錄備份」的項目之下按下「更多選項」。

步驟3.在「相關設定」的項目中選擇「查看進階設定」。

步驟4.接著會跳出一個「檔案歷程記錄」的新視窗，點選左下角的「系統映像備份」。

步驟5.出現「備份還原（Windows 7）」的視窗，點選左側的「建立系統映像」。

步驟6.選擇要映像檔儲存的位置，以硬碟為例，映像檔只能儲存在其他 NTFS 格式的硬碟上。

步驟7.映像檔預設包含 Windows 系統的硬碟，若有其他顆要備份亦可一併勾選，按「下一步」。

步驟8.確認備份設定無誤之後，即可按下「開始備份」。

步驟9.接著等待備份工作完成，備份時間依資料多寡而定，如果改變心意也可以中途「停止備份」。

步驟10.備份完成後，系統會詢問是否要建立系統修復光碟，這裡可以按「否」跳過。

步驟11.在硬碟中將會多出一個「WindowsImageBackup」的資料夾，即是剛剛所備份的系統映像檔。

Windows 10內建映像備份及還原系統的功能，原本最主要的目的是在系統面臨嚴重損壞而無法開機時，可作為系統救援之用，因此在建立映像備份的步驟完成之後，會詢問使用者是否要建立系統修復光碟。不過如果系統仍可正常開機，其實並不需要救援光碟亦可進行映像還原的流程，還原後的系統將會回溯至當時建立映像檔時的狀態，包括當時所安裝的應用程式以及檔案等等，不過在那之後電腦中所新增的資料則會被清除，所以要進行映像還原的動作時，務必留意是否已經將電腦中所新增的文件檔案資料另外備份出來，這也是其與重設電腦和系統還原點之間最明顯的不同之處。

步驟1.同樣要進入Windows 設定頁面，並點選「更新與安全性」。

步驟2.在「復原」中的「進階啟動」之下按「立即重新啟動」。

步驟3.在畫面出現的項目中選擇「疑難排解」。

步驟4.然後按下「進階選項」。

步驟5.在「進階選項」項目當中按下「系統映像修復」。

步驟6.電腦重新開機後會進入「系統映像修復」的介面，首先點選個人帳戶。

步驟7.輸入個人帳戶密碼後按下「繼續」。

步驟8.接著系統會自動搜尋硬碟中最新且可用的映像檔，如果有要選擇其他映像檔則「選取系統映像」再「下一步」。

步驟9.如果你要還原的硬碟曾建立分割，可勾選「格式化並重新分割硬碟」或「排除磁碟」以符合系統映像配置。

步驟10.按下「進階」可選擇是否要在還原過程中自動重啟電腦及檢查磁碟錯誤，建議維持勾選並按「下一步」。

步驟11.按下「完成」並確定之後，就會開始進行映像還原流程，所需的時間依映像檔大小而定，約數十分鐘不等。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》