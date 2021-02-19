研究人員發現第一款原生對應M1處理器Mac運作環境打造的病毒

前美國國安局研究人員Patrick Wardle發現，在採用M1處理器的新款Mac機種運作環境中，發現一款以「GoSearch22.App」名稱包裝的原生版本病毒，而非過往以Intel處理器環境架構打造的病毒類型。

此款以Pirrit病毒形式 (註)，將會在作業系統內強制顯示廣告，並且隱藏在瀏覽器內竊取使用者開啟網頁等操作數據。

註：2016年於OS X (macOS)環境發現，主要隱藏在盜版微軟Office或Adobe Photoshop等軟體內，將可在作業系統中取得root權限，並且自動安裝更多軟體，藉此竊取使用者個資。

依照Patrick Wardle說明，出現這款原生相容M1處理器運作環境的病毒，意味駭客、惡意人士已經開始著手針對Arm架構設計的Mac硬體、軟體更新病毒編碼內容，同時也因為採用全新編碼設計，使得市場既有病毒防護軟體難以檢測此類病毒運作。

而目前蘋果方面已經撤銷「GoSearch22.App」相關開發者證書，讓此類編碼內容無法順利運作，但部分採用M1處理器的新款Mac機種可能已經受到感染。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》