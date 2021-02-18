六款MacBook Pro可以免費送回蘋果換電池！先確認這三件事

話不多說我先去更新了

蘋果在上週推出最新版的 macOS Big Sur，但有些 2016 年至 2017 年型號的 MacBook Pro 在更新後，卻出現電腦無法充電的情況，這些 MacBook Pro 的電池健康度會顯示「建議進行維修」，對此蘋果稍早宣布，如果在 2016 年或 2017 年購買的 MacBook Pro 電池無法充電超過 1%，可以免費更換原廠電池，再確定要將筆電送回蘋果進行維修前，以下三點可以先自己在家檢視看看

哪些 MacBook Pro 機型可以免費更換電池？

首先就要先確認你手上的 MacBook Pro 有無符合這次免費更換電池的機型啦，這次可以免費更換電池的 MacBook Pro 有以下六種機型

・MacBook Pro（13 英寸，2016 年，兩個 Thunderbolt 3 埠） ・MacBook Pro（13 英寸，2017 年，兩個 Thunderbolt 3 埠） ・MacBook Pro（13 英寸，2016 年，四個 Thunderbolt 3 埠） ・MacBook Pro（13 英寸，2017 年，四個 Thunderbolt 3 埠） ・MacBook Pro（15 英寸，2016 年） ・MacBook Pro（15 英寸，2017 年）

更新 macOS

點選左上方的「」>>「系統偏好設定」，按一下「軟體更新」，並檢查有沒有可以更新的項目。接著尋找 macOS Big Sur 11.2.1 或以上版本，或是 macOS Catalina 10.15.7 補充更新

檢查「電池健康度」

雖然蘋果在幫你更換電池前，會再檢查一次確認電腦是否符合電池免費更換的資格，不過你也可以試著先檢查看看「電池健康度」，來看看要怎麼操作吧

・macOS Big Sur 版本：點選左上方的「」>>「系統偏好設定」，按一下「電池」，並在側邊欄中選取「電池」>>「電池健康度」

・macOS Catalina 或之前的版本：點選上方選單中的「電池」圖示 >>「打開能源節約器偏好設定」>>「電池健康度」

如果你的筆電剛好符合上述機型的話，就可以將筆電送至蘋果授權的維修中心免費更換電池。而目前蘋果也推出了 macOS 更新，為了避免相同的問題出現在其他同批次的 MacBook Pro 筆電上，蘋果官方建議可以將作業系統升級至 macOS Big Sur 11.2.1 或以上版本，或是安裝 macOS Catalina 10.15.7 補充更新，為了能夠好好使用電腦和生活的幸福（？），如果你剛好也是買到 2016 年至 2017 年生產的 MacBook Pro，不妨更新作業系統以防萬一吧

（新聞來源：Apple）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》