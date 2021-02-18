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六款MacBook Pro可以免費送回蘋果換電池！先確認這三件事

聯合新聞網 / 電獺少女
蘋果13吋MacBook Pro筆電產品。 歐新社
蘋果13吋MacBook Pro筆電產品。 歐新社

話不多說我先去更新了

蘋果在上週推出最新版的 macOS Big Sur，但有些 2016 年至 2017 年型號的 MacBook Pro 在更新後，卻出現電腦無法充電的情況，這些 MacBook Pro 的電池健康度會顯示「建議進行維修」，對此蘋果稍早宣布，如果在 2016 年或 2017 年購買的 MacBook Pro 電池無法充電超過 1%，可以免費更換原廠電池，再確定要將筆電送回蘋果進行維修前，以下三點可以先自己在家檢視看看

哪些 MacBook Pro 機型可以免費更換電池？

首先就要先確認你手上的 MacBook Pro 有無符合這次免費更換電池的機型啦，這次可以免費更換電池的 MacBook Pro 有以下六種機型

・MacBook Pro（13 英寸，2016 年，兩個 Thunderbolt 3 埠）

・MacBook Pro（13 英寸，2017 年，兩個 Thunderbolt 3 埠）

・MacBook Pro（13 英寸，2016 年，四個 Thunderbolt 3 埠）

・MacBook Pro（13 英寸，2017 年，四個 Thunderbolt 3 埠）

・MacBook Pro（15 英寸，2016 年）

・MacBook Pro（15 英寸，2017 年）

更新 macOS

點選左上方的「」>>「系統偏好設定」，按一下「軟體更新」，並檢查有沒有可以更新的項目。接著尋找 macOS Big Sur 11.2.1 或以上版本，或是 macOS Catalina 10.15.7 補充更新

檢查「電池健康度」

雖然蘋果在幫你更換電池前，會再檢查一次確認電腦是否符合電池免費更換的資格，不過你也可以試著先檢查看看「電池健康度」，來看看要怎麼操作吧

・macOS Big Sur 版本：點選左上方的「」>>「系統偏好設定」，按一下「電池」，並在側邊欄中選取「電池」>>「電池健康度」

・macOS Catalina 或之前的版本：點選上方選單中的「電池」圖示 >>「打開能源節約器偏好設定」>>「電池健康度」

如果你的筆電剛好符合上述機型的話，就可以將筆電送至蘋果授權的維修中心免費更換電池。而目前蘋果也推出了 macOS 更新，為了避免相同的問題出現在其他同批次的 MacBook Pro 筆電上，蘋果官方建議可以將作業系統升級至 macOS Big Sur 11.2.1 或以上版本，或是安裝 macOS Catalina 10.15.7 補充更新，為了能夠好好使用電腦和生活的幸福（？），如果你剛好也是買到 2016 年至 2017 年生產的 MacBook Pro，不妨更新作業系統以防萬一吧

（新聞來源：Apple

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

macOS Big Sur macOS Catalina MacBook Pro 電池 蘋果

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