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蘋果專利顯示新款AirPods Max耳罩 可能導入玻璃材質設計

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果新申請專利內容顯示，未來推出的AirPods Max可能會透過玻璃材質打造耳罩，藉此實現更好聲音產生效果，同時也能減少目前鋁金屬材質容易給人冰冷觸感問題。

不過，畢竟藉由玻璃材質打造耳罩，仍有可能在使用過程容易因為碰撞、摔落導致耳罩破損情況，因此蘋果在專利中也加入保護橡膠層設計，藉此保護以玻璃材質打造的耳罩。

事實上，在耳機產品採用玻璃設計並非特殊狀況，Sennheiser HD 820全罩式耳機就採用康寧玻璃作為耳罩背蓋，並且透過特殊角度反射聲波，消除多餘振動，藉此營造出清晰且開闊音場效果。

▲Sennheiser HD 820全罩式耳機的耳罩外側採用玻璃材質設計
▲Sennheiser HD 820全罩式耳機的耳罩外側採用玻璃材質設計

而目前AirPods Max是以陽極氧化鋁材質設計耳罩外框，若在下一款設計採用玻璃材質，預期可讓聲音傳遞效果提升，同時也能整體視覺感受升級。

過去蘋果也曾考慮在AirPods Max採用聚碳酸酯 (也就是塑膠)的耳罩外框設計，雖然有高度抗摔、相對較輕等特性，但依然有外表容易刮傷、聲音容易因為共振受到影響，因此後續採用陽極氧化鋁材質，讓耳機外框能有更好聲音表現，同時也透過陽極氧化處理，使得表面相對不容易刮傷。

若未來進一步將陽極氧化鋁材質換成玻璃設計，不僅能讓新款AirPods Max變得更具質感，同時也能在音場表現有更顯著提升。

但目前蘋果並未透露未來是否會將此項專利應用在市售產品內。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 AirPods Max 蘋果

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