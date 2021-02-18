傳聞中的「FX3」？Sony預告冠上α名稱的全新Cinema系列機種

Sony稍早確定將在日本時間2月24日上午11點 (台灣時間則是2月24日上午10點)公布新款冠上α名稱的全新Cinema系列機種，預期就是近期有傳聞的「FX3」。不過，Sony也預告將會預先在日本時間2月24日凌晨12點 (台灣時間2月23日晚間11點)透過YouTube頻道公布新機相關資訊。

去年時候，Sony已經公布機身重量僅有890公克，並且支援E接環設計的Cinema FX6，將α系列相機與CineAlta高階攝影機特性結合，讓Cinema FX系列機身可以更為輕巧。

而近期傳出Sony準備推出的「FX3」，將會採用全片幅無反相機α7S III機身基礎，藉由更小機身實現過往攝影器材無法完成的鏡位拍攝效果，同時也能讓工作者能以更輕巧方式完成拍攝需求。

依照相關說法，「FX3」將採用全片幅設計，並且搭載1200萬畫素感光元件，支援靜態影像拍攝與最高4K 120fps拍攝效果，並未加入支援8K拍攝功能，或許是為了對應更長拍攝時間，因此在機身側面與底部也加入諸多散熱孔，另外也為了拍攝需求加入機身五軸防震設計，同時也取消搭載ND濾鏡。

儲存介面則預期採用兩組CFexpress記憶卡插槽，並且可透過機頂熱靴安裝補光燈等配件，機身也搭載可翻轉螢幕，讓使用者更方便取景。至於建議售價有可能會是3795歐元，約新台幣11萬元左右。

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