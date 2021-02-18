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Gogoro新車將亮相 可能加入「混搭」、「解鎖」等全新騎乘樂趣

聯合新聞網 / 楊又肇

剛結束農曆春節連假，Gogoro很快地在開工第一天寄出活動邀請函，預計在2月23日舉辦一場以「REMIX」為主題的發表活動，而從過去經常在邀請函內容隱藏細節的作法來看，接下來即將發表內容顯然不是現有車款更新，更可能是介於Gogoro 1 Series與Gogoro 2 Series之間的混搭設計車款。

在預告內容中，包含「GGR-JX2」、「Polypropylene (PP,聚丙烯)」、「Accessary System (配件系統)」、「0dB」、「Design Language：Fun」、「Direction：Rev」等關鍵字詞，似乎預告新車將會延續Gogoro 3開始採用的PP材質，並且融合Gogoro VIVA多樣化配件組合，同時維持Gogoro系列車款使用樂趣，以及倒車功能等設計。

而車款或許會是介於Gogoro 1 Series與Gogoro 2 Series之間的混搭設計車款，可能不是既有車款更新版本，甚至也有看法認為Gogoro可能會將用於Gogoro 1的皮帶驅動設計套用在新車。

沒意外的話，新車自然也會保留兩組電池供電、6秒換電使用模式，同時具備加速模式，甚至可能提供額外付費「解鎖」升級更多功能的選項，但具體細節還是要等Gogoro實際公布為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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