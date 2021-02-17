快訊

外力介入！ 陳時中認5百萬劑BNT疫苗合約受阻喊卡

國1槽車翻覆 機捷A9林口站暫不營運 改採區間公車接駁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上一季平均每秒就有超過842個Arm架構處理器出貨

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早公布數據中，Arm表示光是在2020財年第三季 (2020年第四季)內，便由合作夥伴累積提供超過67億個以Arm架構設計的處理器產品，並且創下平均每秒就有超過842個Arm架構處理器出貨紀錄。

而目前由合作夥伴以Arm架構打造的處理器產品，已經在全球地區累積出貨超過1800億個，其中有更多處理器是以Cortex-M架構設計，主要應用在物聯網裝置，光是上一季內就累積出貨超過44億個。此外，Arm旗下Mali架構GPU也成為目前全球最多人使用的GPU產品。

至於在技術專利部分，目前Arm總計持有1910項技術專利，同時在去年就與合作夥伴新增簽署175項技術專利授權，並且向530家處理器業者提供授權，其中包含Qualcomm、三星、聯發科、NVIDIA、蘋果、德州儀器等處理器業者，同時也包含微軟與Google等投入自製處理器的科技廠商。

目前Arm旗下處理器包含針對主流運算使用的Cortex-A系列，以及針對物聯網裝置使用的Cortex-M系列，另外也針對醫療設備等關鍵應用打造的Cortex-R系列，同時與包含至今僅提供9款型號設計的Mali系列GPU，後續針對人工智慧運算需求推出Ethos系列處理器，而應用範圍則從微型低功耗應用裝置到超算電腦，幾乎所有運算應用都能看見Arm架構設計。

Arm的營運模式也始終維持以簡化指令集設計處理器「藍圖」，並且將設計內容、技術授權第三方廠商直接使用，或是在容許範圍內進行客製化，甚至後續也針對客戶需求提供半客製化設計，同時也透過AFA計畫讓合作夥伴能先取用Arm設計打造實際產品，在後續實際銷售獲利時才需要向Arm支付技術授權費用，藉此加快Arm架構應用產品進入市場速度。

不過，去年確定由NVIDIA以400億美元收購後，隨即引起不少反彈，目前包含Qualcomm、微軟與Google均對此項交易表示擔憂，並且引發英國政府對此進行調查，確認NVIDIA是否藉由收購Arm形成市場壟斷情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 物聯網 Arm 處理器

延伸閱讀

NVIDIA收購Arm 微軟、Google與Qualcomm擔憂授權方式改變

相比蘋果M1處理器 Intel處理器或許只在效能上取得優勢

vivo推出 換上天璣820處理器、外觀等設計幾乎不變的S7t

Intel第11代Core H35系列高效能筆電處理器 更能發揮真實效能

相關新聞

NVIDIA確認GeForce RTX 3060將於2/25日上市

NVIDIA在今年CES 2021期間揭曉，並且將記憶體容量增加至12GB的GeForce RTX 3060，稍早確定會在美國東岸時間2月25日中午12點開放銷售，建議售價則是從329美元價格起跳。

上一季平均每秒就有超過842個Arm架構處理器出貨

在稍早公布數據中，Arm表示光是在2020財年第三季 (2020年第四季)內，便由合作夥伴累積提供超過67億個以Arm架構設計的處理器產品，並且創下平均每秒就有超過842個Arm架構處理器出貨紀錄。

加入戰場？消息指稱Facebook計畫打造智慧手錶

The Information網站取得消息指出，Facebook將以Android作業系統打造一款智慧手錶產品，而這款智慧手錶將整合Facebook訊息連動等服務應用。

亞馬遜著手研發薄型Echo裝置，將作為智慧家庭裝置控制中心

相關消息指稱，亞馬遜可能著手研發一款更薄，並且能掛在牆上使用的Echo裝置，未來可能作為以Alexa數位助理服務串接的智慧家庭裝置控制中心。

AMD版「DLSS」技術即將推出，讓遊戲畫面解析度提高、減少邊緣鋸齒

在NVIDIA推出GeForce RTX系列顯示卡時，便強調藉由人工智慧演算方式打造名為DLSS的超高取樣技術，藉此讓遊戲內容能以更高解析度呈現，並且降低邊緣鋸齒現象，更在後續2.0版本讓每秒畫格數量可大幅增加，使遊戲整體流暢度提升。而AMD方面目前也計畫藉由新版FidelityFX設計作為對抗，預計最快會在今年春季推出更新。

Aurora Innovation確定與TOYOTA、Denso合作打造自駕計程車

去年底接手Uber自動駕駛業務的Aurora Innovation，稍早宣布將與TOYOTA (豐田)，以及TOYOTA旗下車用電子零件品牌Denso合作，預計打造可提供自動駕駛運作服務的計程車車輛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。