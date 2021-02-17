上一季平均每秒就有超過842個Arm架構處理器出貨

在稍早公布數據中，Arm表示光是在2020財年第三季 (2020年第四季)內，便由合作夥伴累積提供超過67億個以Arm架構設計的處理器產品，並且創下平均每秒就有超過842個Arm架構處理器出貨紀錄。

而目前由合作夥伴以Arm架構打造的處理器產品，已經在全球地區累積出貨超過1800億個，其中有更多處理器是以Cortex-M架構設計，主要應用在物聯網裝置，光是上一季內就累積出貨超過44億個。此外，Arm旗下Mali架構GPU也成為目前全球最多人使用的GPU產品。

至於在技術專利部分，目前Arm總計持有1910項技術專利，同時在去年就與合作夥伴新增簽署175項技術專利授權，並且向530家處理器業者提供授權，其中包含Qualcomm、三星、聯發科、NVIDIA、蘋果、德州儀器等處理器業者，同時也包含微軟與Google等投入自製處理器的科技廠商。

目前Arm旗下處理器包含針對主流運算使用的Cortex-A系列，以及針對物聯網裝置使用的Cortex-M系列，另外也針對醫療設備等關鍵應用打造的Cortex-R系列，同時與包含至今僅提供9款型號設計的Mali系列GPU，後續針對人工智慧運算需求推出Ethos系列處理器，而應用範圍則從微型低功耗應用裝置到超算電腦，幾乎所有運算應用都能看見Arm架構設計。

Arm的營運模式也始終維持以簡化指令集設計處理器「藍圖」，並且將設計內容、技術授權第三方廠商直接使用，或是在容許範圍內進行客製化，甚至後續也針對客戶需求提供半客製化設計，同時也透過AFA計畫讓合作夥伴能先取用Arm設計打造實際產品，在後續實際銷售獲利時才需要向Arm支付技術授權費用，藉此加快Arm架構應用產品進入市場速度。

不過，去年確定由NVIDIA以400億美元收購後，隨即引起不少反彈，目前包含Qualcomm、微軟與Google均對此項交易表示擔憂，並且引發英國政府對此進行調查，確認NVIDIA是否藉由收購Arm形成市場壟斷情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》