快訊

外力介入！ 陳時中認5百萬劑BNT疫苗合約受阻喊卡

國1槽車翻覆 機捷A9林口站暫不營運 改採區間公車接駁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NVIDIA確認GeForce RTX 3060將於2/25日上市

聯合新聞網 / 楊又肇

NVIDIA在今年CES 2021期間揭曉，並且將記憶體容量增加至12GB的GeForce RTX 3060，稍早確定會在美國東岸時間2月25日中午12點開放銷售，建議售價則是從329美元價格起跳。

依照NVIDIA說明，GeForce RTX 3060目標取代原先推出的GeForce GTX 1060，並且透過DLSS技術使每秒畫面顯示數提升至60fps，同時搭載高達12GB GDDR6顯示記憶體，讓入門機種也能流暢執行新款3A等級遊戲。

在規格部分，GeForce RTX 3060同樣採Ampere顯示架構設計，並且支援即時光影追跡、RTX IO等技術，分別可對應13 TFLOPS渲染效能、25 TFLOPS即時光影追跡效能，以及101 TFLOPS張量運算效能。

相比GeForce GTX 1060運算效能表現，GeForce RTX 3060在光柵效能表現約為2倍，在即時光影追跡效能表現則可提升10倍。

不過，在目前顯示卡晶片也面臨存量問題，加上不少人藉由NVIDIA顯示卡進行挖礦，顯然即將上市的GeForce RTX 3060也會在短時間內有供貨問題。雖然NVIDIA執行長黃仁勳日前表示會盡量改善供貨問題，但顯然還是要看台積電代工產能是否依然吃緊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 NVIDIA GeForce 顯示卡

延伸閱讀

NVIDIA收購Arm 微軟、Google與Qualcomm擔憂授權方式改變

Nvidia GeForce NOW雲端遊戲平台 支援Chrome、Apple M1 Mac ！

技嘉RTX 30筆電上市 升級散熱技術將效能完整釋放

Dell、技嘉在內業者 推出首批獲NVIDIA認證的現代化AI工作伺服器

相關新聞

NVIDIA確認GeForce RTX 3060將於2/25日上市

NVIDIA在今年CES 2021期間揭曉，並且將記憶體容量增加至12GB的GeForce RTX 3060，稍早確定會在美國東岸時間2月25日中午12點開放銷售，建議售價則是從329美元價格起跳。

上一季平均每秒就有超過842個Arm架構處理器出貨

在稍早公布數據中，Arm表示光是在2020財年第三季 (2020年第四季)內，便由合作夥伴累積提供超過67億個以Arm架構設計的處理器產品，並且創下平均每秒就有超過842個Arm架構處理器出貨紀錄。

加入戰場？消息指稱Facebook計畫打造智慧手錶

The Information網站取得消息指出，Facebook將以Android作業系統打造一款智慧手錶產品，而這款智慧手錶將整合Facebook訊息連動等服務應用。

亞馬遜著手研發薄型Echo裝置，將作為智慧家庭裝置控制中心

相關消息指稱，亞馬遜可能著手研發一款更薄，並且能掛在牆上使用的Echo裝置，未來可能作為以Alexa數位助理服務串接的智慧家庭裝置控制中心。

AMD版「DLSS」技術即將推出，讓遊戲畫面解析度提高、減少邊緣鋸齒

在NVIDIA推出GeForce RTX系列顯示卡時，便強調藉由人工智慧演算方式打造名為DLSS的超高取樣技術，藉此讓遊戲內容能以更高解析度呈現，並且降低邊緣鋸齒現象，更在後續2.0版本讓每秒畫格數量可大幅增加，使遊戲整體流暢度提升。而AMD方面目前也計畫藉由新版FidelityFX設計作為對抗，預計最快會在今年春季推出更新。

Aurora Innovation確定與TOYOTA、Denso合作打造自駕計程車

去年底接手Uber自動駕駛業務的Aurora Innovation，稍早宣布將與TOYOTA (豐田)，以及TOYOTA旗下車用電子零件品牌Denso合作，預計打造可提供自動駕駛運作服務的計程車車輛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。