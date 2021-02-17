NVIDIA確認GeForce RTX 3060將於2/25日上市

NVIDIA在今年CES 2021期間揭曉，並且將記憶體容量增加至12GB的GeForce RTX 3060，稍早確定會在美國東岸時間2月25日中午12點開放銷售，建議售價則是從329美元價格起跳。

依照NVIDIA說明，GeForce RTX 3060目標取代原先推出的GeForce GTX 1060，並且透過DLSS技術使每秒畫面顯示數提升至60fps，同時搭載高達12GB GDDR6顯示記憶體，讓入門機種也能流暢執行新款3A等級遊戲。

在規格部分，GeForce RTX 3060同樣採Ampere顯示架構設計，並且支援即時光影追跡、RTX IO等技術，分別可對應13 TFLOPS渲染效能、25 TFLOPS即時光影追跡效能，以及101 TFLOPS張量運算效能。

相比GeForce GTX 1060運算效能表現，GeForce RTX 3060在光柵效能表現約為2倍，在即時光影追跡效能表現則可提升10倍。

不過，在目前顯示卡晶片也面臨存量問題，加上不少人藉由NVIDIA顯示卡進行挖礦，顯然即將上市的GeForce RTX 3060也會在短時間內有供貨問題。雖然NVIDIA執行長黃仁勳日前表示會盡量改善供貨問題，但顯然還是要看台積電代工產能是否依然吃緊。

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