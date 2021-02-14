加入戰場？消息指稱Facebook計畫打造智慧手錶

The Information網站取得消息指出，Facebook將以Android作業系統打造一款智慧手錶產品，而這款智慧手錶將整合Facebook訊息連動等服務應用。

不過，此款智慧手錶不確定是否會以Google針對智慧手錶等穿戴裝置打造的Wear OS設計，但預期將能藉由智慧穿戴裝置更貼近紀錄使用者各項身體數據，並且比手機更能「了解」使用者日常生活。

除了訊息傳遞功能之外，Facebook存款智慧手錶還搭載健康、運動，以及實際造訪地點作紀錄，因此也能讓Facebook，更容易紀錄使用者作息習慣，進而投遞更符合個人興趣的廣告內容。

先前Facebook也準備與雷朋合作打造更輕盈的太陽眼鏡穿戴裝置，但目前仍未有具體推出時程規劃。

而針對即將推出智慧手錶的傳聞，Facebook方面並未做任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》