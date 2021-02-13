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Aurora Innovation確定與TOYOTA、Denso合作打造自駕計程車
去年底接手Uber自動駕駛業務的Aurora Innovation，稍早宣布將與TOYOTA (豐田)，以及TOYOTA旗下車用電子零件品牌Denso合作，預計打造可提供自動駕駛運作服務的計程車車輛。
依照說明，此次合作打造車輛將以TOYOTA旗下Sienna車款為原型，並且藉由Aurora Innovation旗下自駕車技術，搭配Denso品牌電子零件製作對應自動駕駛功能的車輛。
而最快在今年底之前，相關車款就會完成設計與生產，並且開始進行測試，屆時將會透過Uber提供線上預約叫車平台提供服務，預計會在未來幾年內正式提供自駕車計程搭乘服務。
先前出售自動駕駛業務時，Uber方面表示並非就此捨棄自動駕駛服務應用發展，而是將藉由外部技術合作，配合自身服務平台提供合適的自駕車輛預約搭乘資源。
目前許多車廠、科技業者均先後投入自駕車應用發展，除了讓一般使用車輛能有更安全的駕駛輔助效果，不少應用則是集中在貨運、載客等應用，同時也有不少看法認為自動駕駛將能妥善改良城市間接駁運輸需求，並且能提高道路使用效率。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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