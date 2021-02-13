AMD版「DLSS」技術即將推出，讓遊戲畫面解析度提高、減少邊緣鋸齒

在NVIDIA推出GeForce RTX系列顯示卡時，便強調藉由人工智慧演算方式打造名為DLSS的超高取樣技術，藉此讓遊戲內容能以更高解析度呈現，並且降低邊緣鋸齒現象，更在後續2.0版本讓每秒畫格數量可大幅增加，使遊戲整體流暢度提升。而AMD方面目前也計畫藉由新版FidelityFX設計作為對抗，預計最快會在今年春季推出更新。

而就AMD先前說法，顯然新版FidelityFX設計必須搭配基於RDNA 2架構設計的Radeon RX 6000系列顯示卡，才能順利藉由人工智慧運算模式發揮可與NVIDIA DLSS技術抗衡的顯示效果。

在此之前，AMD便說明新版FidelityFX設計將透過RDNA 2架構與微軟Direct X 12 Ultimate深度整合，藉此發揮硬體等級的即時光影追跡效果，以及可變速率渲染效果，同時也能實現包含網狀渲染與取樣反饋等應用，藉此讓遊戲畫面表現與影像特效處理效能大幅提昇，配合AMD FidelityFX資源更可對應更多圖像處理特效，其中包含超解像處理、雜訊去除，動態對比銳化效果等。

目前此項設計已經與眾多遊戲業者合作，同時相關設計也已經接近完成，預計會在今年3月左右的新版驅動程式更新內加入，並且讓Radeon RX 6000系列顯示卡能有更高顯示效能表現。

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